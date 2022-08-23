Аллегри о 0:0 с «Сампдорией»: «Ювентус» потерял 2 очка. Мы никогда не должны давать задний ход»

Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью «Ювентуса» в матче с «Сампдорией» (0:0).

Команды не забили голов в игре 2-го тура Серии А. В первой игре сезона туринцы разгромили «Сассуоло» (3:0).

«Мы дважды сыграли на ноль на старте сезона. хорошо выглядела в первом тайме. Во втором у нас были хорошие периоды и отличный момент в конце.

К сожалению, единственное, чего мы не должны делать на поле – это давать задний ход. И с случилось подобное, мы бежали назад. Жаль, что мы потеряли два очка.

В первом тайме мы сыграли не лучшим образом, но после перерыва Влахивоч выглядел получше. Ему нужно просто спокойнее действовать с мячом, когда он получает его.

Во втором тайме мы обосновались в штрафной площади соперника, но в любом случае должны работать лучше», – сказал главный тренер .