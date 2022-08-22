В Катаре иностранные рабочие протестовали из-за задержек зарплат сроком до 7 месяцев. Десятки из них были задержаны и депортированы

В Катаре иностранцы, строящие объекты для ЧМ-2022, протестовали из-за задержек по зарплате.

В середине августа в интернете появилась видеозапись, на которой была запечатлена демонстрация рабочих около офиса Al Bandary International Group в Дохе.

Как сообщается, власти Катара арестовали и депортировали не менее 60 иностранных рабочих.

Правительство страны признало, что «некоторые протестующие были задержаны из-за нарушения законов об общественной безопасности».

Выяснилось, что сроки неполучения рабочими заработной платы достигали семи месяцев.

Задержанный рабочий рассказал о 300 своих коллегах из Бангладеш, Египта, Индии, Непала и Филиппин. Некоторым, по его словам, заплатили после протеста, а другим – нет.

Власти Катара признали невыплату зарплат, а министерство труда страны заверило, что выплатит «все задержанные зарплаты и пособия» пострадавшим.