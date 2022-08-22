Иан Райт об АПЛ: «Эта гребаная лига была бы дерьмом, если бы не «Ливерпуль». «Сити» просто шествовал бы к титулу»

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Иан Райт считает, что АПЛ без «Ливерпуля» не была бы интересной. 

«Я думаю, что «Фулхэм» был великолепен в матче против «Ливерпуля» в первом туре. Они давили на «Ливерпуль», потому что вы же понимаете – это «Ливерпуль», который преследовал доминирующий «Манчестер Сити».

Если бы не «Ливерпуль», эта гребаная лига была бы дерьмом. Просто потому, что «Сити» дважды опережал их всего на одно очко [по итогам сезона]. А в другом сезоне «Ливерпуль» выбил их из поля зрения. Если бы не «Ливерпуль», они бы просто шествовали [к титулу]», – сказал бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии OTB Sports.

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