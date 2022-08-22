Фати забил и отдал 2 голевых паса за 15 минут после выхода на замену – на Дембеле и Левандовского. У Усмана гол за «Барсу» впервые с февраля

Вингер «Барселоны» совершил три результативных действия после выхода на замену.

19-летний футболист появился на поле на 64-й минуте матча 2-го тура Ла Лиги с «Реал Сосьедад» (4:1, второй тайм).

На 66-й минуте он ассистировал полузащитнику , на 68-й – форварду Роберту Левандовскому. Также Фати забил и сам – на 79-й минуте.

Для Дембеле это первый гол за клуб с 27 февраля – тогда он отличился в игре с «Атлетиком» (4:0) в чемпионате .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.