У «Локомотива» 9 удалений в РПЛ после ухода Николича – больше всех. Клуб также лидирует по фолам и желтым карточкам

Теги Спартак Локомотив премьер-лига Россия Ахмат Краснодар Марко Николич Футбол

«Локомотив» лидирует по удалениям в чемпионате России за период с октября 2021 года.

После того как Марко Николич покинул должность главного тренера команды, на ее счету 9 красных карточек в лиге – больше всех. Следом идут «Спартак» и «Краснодар» – по шесть удалений.

Также «Локомотив» на данном отрезке опережает другие клубы Мир РПЛ по числу желтых карточек (78) и фолов (330). «Ахмат» занимает вторую строчку с 68 предупреждениями и 308 нарушениями.

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