У «Локомотива» 9 удалений в РПЛ после ухода Николича – больше всех. Клуб также лидирует по фолам и желтым карточкам

«Локомотив» лидирует по удалениям в чемпионате России за период с октября 2021 года.

После того как покинул должность главного тренера команды, на ее счету 9 красных карточек в лиге – больше всех. Следом идут и – по шесть удалений.

Также «Локомотив» на данном отрезке опережает другие клубы Мир по числу желтых карточек (78) и фолов (330). занимает вторую строчку с 68 предупреждениями и 308 нарушениями.

Сиденков удалил защитника «Локо» Мампасси за отмашку спустя 6 минут после фола. Судья консультировался с ВАР и смотрел повтор