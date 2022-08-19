Нуну Гомеш попал в один отель со сборной Греции в отпуске после Евро-2004: «Официант приносил мне напитки: «Это от мистера Харистеаса»

вспомнил, как во время отпуска после Евро-2004 попал в один отель с игроками сборной Греции.

Греки одержали победу над Португалией в финале чемпионата Европы (1:0) благодаря голу .

Португальский нападающий по завершении турнира отправился отдыхать в Грецию и в отеле встретился с защитником греков .

Гомеш: Ты что тут делаешь?

Фиссас: Я тебя хотел спросить.

Гомеш: В отпуск приехал, у меня уже была бронь…

Фиссас: Но и мы здесь в отпуске.

Гомеш: Мы – кто?

Фиссас: Сборная Греции.

Гомеш: Сборная?!

Фиссас: Да, мы все здесь.

По словам португальца, в отеле в то время отдыхали примерно 15-16 игроков победного состава греков.

«К счастью для меня, в том отеле было два пляжа. Я вставал утром и смотрел, где отдыхали греки, а потом шел на другой пляж.

Тем не менее каждый день официант приносил мне напитки. Я говорил, что ничего не заказывал, на что он ответил: «Это от мистера Харистеаса», – рассказал Гомеш.