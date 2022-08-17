Ньюкасл – Манчестер Сити 21.08.2022, АПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 21 августа, в Ньюкасле, на стадионе «Сент-Джеймс Парк» встретятся в матче «Ньюкасл Юнайтед» и «Манчестер Сити» в рамках 3-го тура Чемпионата Англии по футболу. Поединок начнется в 18:30 по московскому времени. «Сороки» сейчас очень хороши и в этом сезоне вероятнее всего они будут бороться за самые высокие места. Смогут ли они навязать борьбу «горожанам» и прервать шестиматчевую серию поражений в очных матчах, мы узнаем совсем скоро.

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Футбольный клуб «Ньюкасл»

«Сороки» в прошлом сезоне смогли выдать прекрасную концовку английского чемпионата и выиграли в 6 из 8 последних турах. Причем в предпоследнем туре они обыграли «Арсенал» (2:0) и оставили их без Лиги Чемпионов, а в последнем взяли вверх над «Бернли» (2:1), отправил их во второй по силе английский дивизион (Чемпионшип). Всего же «Ньюкасл» в прошлом сезоне набрал 49 баллов и занял 11-ую позицию в таблице и всего на 3 балла отстал от 8-го «Лестера», хотя туров за 10 до конца был в шаге зоне вылета. А в первых 14 турах АПЛ «Ньюкасл» и во все не мог победить.

«Ньюкасл», который в прошлом году приобрели шейхи укомплектовал на прошлый сезон неплохой состав. Но вот в текущем сезоне с его комплектованием есть проблемы. Большое количество именитых игроков отказываются от перехода в клуб, в числе таких: Неймар, Дибала, Кунде. Приобрел же клуб двух не особо известных игроков: Ника Поупа из «Бернли» и Свена Ботмана из «Лилля», который стал самым дорогим защитником в истории клуба.

«Черно-белые» провели неплохую предсезонку и из 6 товарищеских встреч победили в 4-х. Стоит отметить 2 последние победы: над «Аталантой» (1:0) и «Атлетик Бильбао» (2:1).

В стартовом же туре нового сезона АПЛ «сороки» обыграли новичка этого сезона в чемпионате «Ноттингем Форест» (2:0), а во втором тре разошлись миром (0:0) с «Брайтоном» и занимают сейчас 5-ую строчку в таблице, отставая на 2 очка от лидирующего «Манчестер Сити».

Футбольный клуб «Манчестер Сити»

Подопечные Гвардиолы в прошлом сезоне завоевали трофей чемпиона АПЛ в плотной и упорной борьбе с «Ливерпулем», которого по исходу 38 сыгранных туров обогнали на 1 балл. Всего же манчестерская команда набрала 93 балла в 38 матчах чемпионата. Интрига в борьбе за золотые медали была до самой концовки матча 38-го тура, где «Сити» проигрывал по ходу встречи, до 76-ой минут «Астон Вилле» (0:2), но в течение 5 минут перевернул ход игры с ног на голову и забил 3 безответных мяча, 2 из которых на свой счет записал Гюндоган.

В «Сити» сейчас сумасшедшая конкуренция за место в основном составе и на каждую позицию претендуют по 2-3 игрока, что дает футболистам команды стимул в прогрессе их игровых качеств. Из громких трансферов перед сезоном стоит отметить переход Холанда из «Боруссии» Д в ряды команды, что придаст им атакующей мощи и быстроты завершения атак. При этом команда лишилась дух качественных футболистов:продали Рахима Стерлинга в «Челси» и Александра Зинченко в «Арсенал».

«Горожане» в новом сезоне АПЛ стартовали удачно и победили в первом туре в гостевом матче «Вест Хэм» (2:0), где в своем дебютном матче голевым дублем отметился Холанд. А во втором туре удалось разгромно обыграть «Борнмут» (4:0). И после 2-ух туров манчестерская команда возглавляет турнирную таблицу АПЛ, имея одинаковое количество очков с «Арсеналом», но выше их за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

Прогноз на матч «Ньюкасл» – «Манчестер Сити»

Команды в последних 5 очных матчах сыграли следующим образом:

08.05.22 «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 5:0;

19.12.21 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» 0:4;

14.05.21 «Ньюкасл» – «Манчестер Сити» 3:4;

27.12.20 «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 2:0;

08.07.20 «Манчестер Сити» – «Ньюкасл» 5:0.

«Сити» побеждает «Сити» в последних 5 очных противостояниях. Причем дали отличиться им лишь в одной игре из 5. И тотал в 4 мяча пробивался в 4 из 5 сыгранных очных матчах.

В этой встрече жду хорошего отпора от хозяев. Они сейчас выглядят здорово и хорошо сыгрались, есть резервы, которые думаю что позволят конкурировать с командой Гвардиолы. «Сити» же при всем уважении к «Ньюкаслу» должен забирать 3 очка, но думаю что это дастся им очень сложно и в тяжелой борьбе, а поэтому отрыв в мячах будет минимальным.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Ньюкасл» – 7.20;

Победа «Манчестер Сити» – 1.37;

Ничья – 5.00;

ТБ (2,5) – 1.48;

Ф1 (1,5) – 1.77;

Обе забьют-да – 1.75;

Обе забьют-нет – 1.96.

Вероятный исход: П1, ТБ (2,5), Ф1 (1,5).

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Где смотреть Ньюкасл – Манчестер Сити

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