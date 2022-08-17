Нуньес об удалении: «Я осознаю, как отвратительно повел себя. Подобное больше не повторится»

Дарвин Нуньес пообещал извлечь урок из своего удаления в матче с «Кристал Пэлас» (1:1).
На 57-й минуте игры 2-го тура АПЛ Йоаким Андерсен активно выражал недовольство в адрес форварда «Ливерпуля», толкнул его рукой в спину, после чего Нуньес резко развернулся и в ответ боднул своего оппонента. Главный арбитр матча Пол Тирни удалил футболиста мерсисайдского клуба с поля за это действие.
«Я осознаю, как отвратительно повел себя. Я здесь для того, чтобы учиться на своих ошибках.
Подобное больше не повторится», – написал уругваец в твиттере.
«Ливерпуль» барахлит на старте: только 2 очка за 2 тура. Дарвин подвел боданием на красную