Нуньес об удалении: «Я осознаю, как отвратительно повел себя. Подобное больше не повторится»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия дисквалификации судьи Кристал Пэлас Пол Тирни Йоаким Андерсен Дарвин Нуньес Футбол

Дарвин Нуньес пообещал извлечь урок из своего удаления в матче с «Кристал Пэлас» (1:1).

На 57-й минуте игры 2-го тура АПЛ Йоаким Андерсен активно выражал недовольство в адрес форварда «Ливерпуля», толкнул его рукой в спину, после чего Нуньес резко развернулся и в ответ боднул своего оппонента. Главный арбитр матча Пол Тирни удалил футболиста мерсисайдского клуба с поля за это действие.

«Я осознаю, как отвратительно повел себя. Я здесь для того, чтобы учиться на своих ошибках.

Подобное больше не повторится», – написал уругваец в твиттере.

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