Защитнику «Пэлас» Андерсену угрожали смертью и оскорбляли после стычки с Нуньесом. Клуб может обратиться в полицию

Защитнику «Кристал Пэлас» угрожали смертью после конфликта с форвардом .

На 57-й минуте матча «Ливерпуль» – (1:1) активно выражал недовольство в адрес уругвайца, толкнул его рукой в спину, после чего Нуньес резко развернулся и в ответ боднул своего оппонента. Главный арбитр матча Пол Тирни удалил футболиста мерсисайдского клуба с поля за это действие.

После матча Андерсен выложил скриншоты с оскорбительными сообщениями, которые он получил из-за происшествия.

Датчанина, среди прочего, называли «###### (чертовым) позорником» и «сукой-обманщиком». Также ему и его семье угрожали смертью.

«Вчера вечером получил 300-400 таких сообщений. Я понимаю, что вы поддерживаете команду, но имейте уважение и прекратите изображать из себя крутых в интернете.

Надеюсь, инстаграм и Премьер-лига что-то с этим сделают», – написал Андерсен.

По информации BBC, «Пэлас» пообщается с игроком, чтобы предложить поддержку. Daily Mail отмечает, что клуб, скорее всего, сообщит об оскорблениях и угрозах в полицию.

«Ливерпуль» барахлит на старте: только 2 очка за 2 тура. Дарвин подвел боданием на красную