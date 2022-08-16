Бен Дэвис о Конте: «Невозможно не захотеть пробежать сквозь кирпичную стену ради него. Он тренер мирового класса и очень страстный человек»

Защитник «Тоттенхэма» охарактеризовал .

Во 2-м туре главный тренер «шпор» повздорил с Томасом Тухелем во время матча «Челси» – (2:2) после гола Пьера-Эмиля Хейбьерга, а после окончания игры оба тренера были удалены за перепалку во время рукопожатия.

«Мы привыкли видеть в нем такую страсть! Его послужной список говорит сам за себя. Он тренер мирового класса.

Но, будучи членом его команды, ты не можешь не захотеть пробежать сквозь кирпичную стену ради него.

Он энергичен, он очень четко понимает, чего хочет от своей команды. Он очень страстный человек. Когда он говорит, ты не можешь делать ничего другого, кроме как просто сидеть и слушать», – сказал Дэвис.