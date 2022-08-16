Борнмут — Арсенал прогноз на матч 3-го тура АПЛ 20 августа, прогноз на футбольный матч

В рамках третьего тура АПЛ сыграют «Борнмут» — «Арсенал». Игра пройдет в Борнмуте 20 августа. Команды сыграют на поле стадиона «Виталити». Начало встречи в 19:30 по московскому времени.

🤩 Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000₽ на этот матч!

Обе команды стартовали в турнире с одинаковых побед со счетом 2:0. В очной битве преимущество на стороне более мастеровитой столичной команды. Букмекерская контора «Лига Ставок» предлагает следующие котировки на результативность и исход матча:

7,40 на победу «Борнмута»;

4,80 на ничью;

1,44 на победу «Арсенала»;

2,05 на ТМ2,5;

1,74 на ТБ2,5;

1,98 на «обе забьют — да»;

1,77 на «обе забьют — нет».

Последний раз команды играли в сезоне 2019/2020. В Кубке Англии «Арсенал» выиграл в гостях 2:1. В рамках АПЛ победил 1:0 дома и сыграл вничью 1:1 в гостях. У столичного клуба серия из пяти матчей без поражений в противостоянии с «Борнмутом».

«Борнмут»

«Борнмут» вернулся в АПЛ после вылета в сезоне 2019/2020. В прошлом розыгрыше Чемпионшипа команда из графства Дорсет заняла второе место в турнирной таблице. На счету «Борнмута» 88 очков в 46 матчах. Разница голов 74:39. От победителя Чемпионшипа команда отстала на два балла. В 46 встречах у «Вишен» 25 побед, 13 ничьих и 8 поражений. В Кубке Англии «Борнмут» добрался до четвертого раунда, где вылетел от «Борэм Вуда» из 5-го дивизиона.

«Вишни» не стали делать массовую закупку новичков из-за повышения в классе. Команда сохранила основной состав. Команду покинули опытные Гари Кэхилл и Робби Брэди. Состав команды пополнили пять игроков. Свободными агентами подписали Райана Фредерикса, Нето и Джо Ротуэлла. За 11,9 млн евро купили полузащитника «Мидлсбро» Маркуса Тавернье и за 15 млн подписали Маркоса Сенеси из «Фейеноорда».

В рамках подготовки к чемпионату «вишни» провели четыре контрольные встречи. Победой завершилась первая из них. «Борнмут» обыграл «Шеффилд Юнайтед» 2:1. Далее команда проиграла три матча. Со счетом 1:2 уступили «Браге» и «Реал Сосьедаду», 0:1 проиграли «Бристоль Сити». В первом туре АПЛ «Борнмут» обыграл «Астон Виллу» 2:0 на домашней арене. Голы на счету Джефферсона Лерма и Киффера Мура. Во втором туре АПЛ команда проиграла в гостях МС 0:4.

«Арсенал»

В прошлом сезоне «Арсенал» претендовал на место в топ-4 АПЛ, что позволило бы вернуться в Лигу чемпионов. Команде Микеля Артеты не хватило стабильности и на финише чемпионата «канониры» опустились на пятое место в турнирной таблице. В сезоне 2022/2023 столичный клуб сыграет в группе Лиги Европы. По итогам 38 матчей АПЛ у «Арсенала» 22 победы, 3 ничьи и 13 поражений. Разница голов 61:48. «Канониры» стали самой бескомпромиссной командой прошлого розыгрыша АПЛ (3 ничьи). В Кубке Англии «Арсенал» завершил выступление в третьем круге, проиграв «Ноттингем Форест» 0:1.

«Канониры» второй год кряду тратят более 100 млн евро на усиление состава. Главными приобретениями столичного клуба стали Габриэль Жезус и Александр Зинченко из «Манчестер Сити». Из интересных новичков можно выделить Маркиньоса из «Сан-Паулу» и Фабио Виейра из «Порту». Расстался «Арсенал» с форвардом Александром Ляказеттом, полузащитниками Маттео Гендузи и Лукасом Торрейра, голкипером Брендом Лено.

«Арсенал» сыграл в семи товарищеских играх в межсезонье и проиграл всего один раз. Поражением 1:2 завершилась игра с «Брентфордом». «Канониры» обыграли «Ипсвич» 5:1, «Нюрнберг» 5:3, «Орландо Сити» 3:1, «Челси» 4:0 и «Севилью» 6:0. В матче первого тура АПЛ столичный клуб в гостях переиграл «Кристал Пэлас» 2:0. Автор победного гола Габриэл Мартинелли. Во втором туре «канониры» обыграли «Лестер» 4:2 на домашней арене. Игра стала перфомансом Габриэля Жезуса. Форвард оформил дубль и сделал голевые передачи на Джаку и Мартинелли. В турнирной таблице «Арсенал» на второй строчке с 6 очками.

Прогноз на матч АПЛ «Борнмут» — «Арсенал», 20 августа 2022

История матчей команд насчитывает всего 12 игр. «Арсенал» потерял очки только в трех: одно поражение, две ничьи и девять побед. Разница голов 28:10. Все очки «вишни» взяли на домашней арене. В шести играх три поражения, две ничьи и одна победа.

Статистические тренды в противостоянии команд:

ИТБ0,5 «Арсенала» с коэффициентом 1,10 — «Арсенал» забивает во всех очных матчах;

«Обе забьют —да» с коэффициентом 1,98 — ставка сыграла в 5 из 6 домашних очных матчах на поле «Борнмута»;

«Обе забьют — нет» с коэффициентом 1,77 — ставка сыграла в 6 из 8 гостевых матчей «Арсенала» в АПЛ;

ТМ3 с коэффициентом 1,62 — ставка сыграла в 7 из 8 гостевых игр «Арсенала» в АПЛ.

«Борнмут» хорошо сыграл в матче первого тура АПЛ, команда одержала домашнюю победу. Во втором клуб проиграл чемпиону 0:4 в Манчестере. «Арсенал» стартовал в турнире с двух побед в чемпионате: 2:0 в гостях и 4:2 дома. В прошлом сезоне «канониры» большую часть очков взяли дома и на чужой арене показали не самую лучшую игру. В противостоянии команд прослеживается динамика с серьезным сопротивлением «Борнмута» дома. «Канониры» выиграли всего один матч с разницей в два гола. В последних пяти очных гостевых играх две ничьи, поражение и две победы с разницей в один гол. Ставка на матч: победа «Борнмута» с форой +1,5 с коэффициентом 1,67 по линии букмекерской конторы «Лига Ставок». «Борнмут» постарается реабилитироваться за разгромное гостевое поражение во втором туре.

🤩 Испытай свою удачу – крути колесо фортуны и получи бесплатную ставку до 10 000₽ на этот матч!

Где смотреть Борнмут – Арсенал

Как смотреть АПЛ 22/23