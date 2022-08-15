Химки – Локомотив 20.08.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 20 августа, в подмосковном городе Химки, на стадионе «Арена Химки» встретятся в матче «Химки» и «Локомотив» в рамках 6-го тура текущего сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 15:00 по московскому времени. Сможет ли подмосковная команда после ухода Юрана побороться за место в верхней части таблицы и оставить «Локо» в зоне вылета по исходам тура, мы с вами узнаем совсем скоро.

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Футбольный клуб «Химки»

Подмосковная команда неплохо стартовала в текущем сезоне РПЛ, где после 4-х сыгранных туров шла в верхней части таблицы, но вот по итогу последней встречи 5-го тура уже переместилась в нижнюю. «Химки» на неделе постигли неприятные новости в лице увольнения главного наставника команды Сергея Юрана, при том что в части результатов последних матчей под его руководством к нему нет никаких претензий. Нет сомнений, что этот фактор ударит по команде в дальнейшем с нелучшей стороны и возглавление клуба Николаем Писаревым с совмещением им работы в сборной России пока выглядит тревожно.

«Красно-черные» на данный момент занимают 9-ую позицию в таблице РПЛ и имеют в своем активе 7 баллов, набранных в 5 матчах чемпионата. Они дважды выиграли и в стольки же встречах уступили и 1 раз сыграли вничью.

«Химки» в стартовом туре РПЛ смогли навязать борьбу «Зениту» и отобрали у них очки, вырвав ничью (1:1). Следом же на кураже они смогли добить уверенной побед над «Пари НН» (3:0).

Первое же поражение случилось в 3-ем туре, где с минимальной разницей в счете (0:1) случилось поражение от «Химки».

«Ростова».

В следующем матче чемпионата им удалось обыграть «Торпедо» (3:1), а в последнем сыгранном туре с тем же счетом но уже в обратную сторону (1:3) «Химари» проиграли «Ахмату».

Футбольный клуб «Локомотив»

«Железнодорожники» сейчас переживают не лучшие времена и во многом их неудачная игра это плоды неудачной трансферной политики клуба и странные решения в руководстве клуба по различным спортивным и финансовым вопросам. Большое количество качественных игроков за последний год покинули команду, а на смену им были приобретены молодые и не самые качественные футболисты, отсюда и не самая их качественная игра и плохие результаты их преследуют уже долгое время.

«Локо» сейчас идет в зоне вылета в первую лигу, а именно на 13-ой строчке в таблице РПЛ. Они набрали всего 3 очка в 5 встречах чемпионата и пока ни разу не добились победы в турнире. И уже на 10 баллов они отстают от лидирующего «Спартака».

Для «Красно-зеленых» первые 2 тура завершились ничейным счетом. Сначала ничья с «Пари НН» (1:1), следом с «Локомотивом» (2:2).

Следом же московская команда потерпела 2 крупных поражения: сначала разгромные (0:5) от «Зенита», после чего (0:3) от «Краснодара» и в обеих встречах очень невнятная игра в атаке и обороне, с большим количеством брака в передачах и плохого отбора мяча.

В последнем же сыгранном туре москвичам удалось спастись от поражения в домашнем матче с «Крылья Советов», где на 91-ой минуте встречи удалось сравнять счет после точного удара с одиннадцатиметровой отметки Антона Миранчука.

Прогноз на матч «Химки» – «Локомотив»

«Химки» и «Локо» в последних 5 сыгранных очных противостояниях показали следующий результат:

27.03.22 «Химки» – «Локомотив» 1:0;

06.03.22 «Локомотив» – «Химки» 3:2;

25.09.21 «Химки» – «Локомотив» 0:0;

17.12.20 «Химки» – «Локомотив» 3:2;

04.10.20 «Локомотив» – «Химки» 2:1.

В 5 последних очных матчах команд по исходам игр у них равенство. Оба клуба победили по 2 раза с минимальным преимуществом в счете и 1 раз сыграли вничью.

Оба клуба сейчас не в самом лучшем расположении духа и нестабильны в результатах последних матчей. Архиважны сейчас набранные очки в особенности московскому клубу, который погряз внизу таблицы и для уверенности в дальнейших поединках им будет это огромным плюсом. «Локомотив» считаю же все таки в этой встрече фаворитом и думаю что они в ожесточенном противостоянии заберут 3 очка, при этом «Химки» будут держать интригу до последних минут. А сам матч вероятнее всего будет открытым и мы увидим приличное количество голов.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Winline на эту игру:

Победа «Химки» – 3.10;

Победа «Локомотив» – 2.22;

Ничья – 5.20;

X2 – 1.40;

Ф2 (0) – 1.65;

Обе забьют-да –1.67;

ТБ (2) – 1.36.

Вероятный исход: X2, Ф2 (0), Обе забьют-да, ТБ (2).

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Где смотреть Химки – Локомотив