Густаво Мантуан: «Петербург такой же живой и бурлящий, как Сан‑Паулу – мне нравится. Хочу провести в «Зените» много лет»

нравится Санкт-Петербург, и он хочет остаться в «Зените» после аренды.

Об этом вингер сине-бело-голубых рассказал после матча 5-го тура Мир РПЛ против ЦСКА (2:1), в котором он вышел на замену и забил победный гол.

– Петербург и Бразилия: главные отличия для вас?

– Вы знаете, как это ни странно, но пока каких‑то прямо особенных различий я не наблюдаю, потому что, во‑первых, приехал летом. А в это время года тепло что здесь, что там. Во‑вторых, Петербург такой же живой и бурлящий, как Сан‑Паулу. Люди в наших городах проживают жизнь по максимуму.

Плюс, очень помогает в адаптации команда и клуб, ну и, конечно, те бразильские ребята, что уже давно в «Зените». Поэтому я чувствую себя здесь очень круто. Практически как дома. Поэтому по большому счету Петербург меня поразил.

Мне здесь очень нравится. И поэтому хотел бы провести здесь много лет, а не только год в аренде, – сказал 21-летний футболист.

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