Полузащитник «Зенита» Малком подвел итоги матча с ЦСКА в 5-м туре Мир .

Петербуржская команда одержала победу со счетом 2:1.

«Думаю, что это пока самая сложная игра для в нынешнем сезоне. Спасибо всем партнерам за усилия и эмоции. – второй сильнейший клуб в России после «Зенита», поэтому нельзя было ожидать иного от игры с ними. Мы заслужили победу, с первых же минут прессинговали, атаковали, давили и довели дело до победы.

Все игры сложные, следующая не будет отличаться. Чемпионат России очень конкурентный, команды все сильные.

В предыдущих матчах старался бить первым касанием, но удары не залетали в ворота. Сегодня все сошлось, я счастлив. Мост увидел меня, классно покатил, я пробил, и мяч залетел в угол. Продолжу в том же духе», – сказал .