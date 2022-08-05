Дани Алвес: «Барсе» пора снова стать той «Барсой», к которой мы привыкли. Надеюсь, они не изменят философию»

Дани Алвес считает, что «Барселона» способна вернуться на свой прежний уровень.
«Барса» редко делает такие вещи на [трансферном] рынке, но она знает, как адаптироваться. Надеюсь, они не изменят свою философию, потому что именно это сделало клуб великим.
Клуб подписывает игроков с большим опытом и тех, кто хочет добиться успеха. Они сделали все возможное, потому что «Барсе» пора снова стать той «Барсой», к которой мы привыкли», – сказал экс-защитник каталонского клуба, ныне выступающий за «Пумас».