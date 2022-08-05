ЦСКА организует Latina Party на «ВЭБ Арене» перед матчем с «Факелом»

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ЦСКА подготовил массу сюрпризов для своих болельщиков перед домашним матчем с воронежским «Факелом»

6 августа, начиная с 16:00 начнется Latina Party, программа мероприятия будет включать:

– Выступление кавер-группы Latin Rey 

– Плейлисты Карраскаля, Медины и Мендеса в чаше стадиона  

– Бразильское шоу La Fiesta

– Мате по рецепту Хесуса Медины

– Бесплатное нанесение имен и номеров южноамериканских игроков клуба в фан-шопе 

– Тематическую детскую комнату в Семейном секторе и многое другое

Матч ЦСКА – «Факел» состоится в 17:30, армейцам необходима ваша поддержка!

Билеты на матч доступны по ссылке.

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