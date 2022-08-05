ЦСКА организует Latina Party на «ВЭБ Арене» перед матчем с «Факелом»

ЦСКА подготовил массу сюрпризов для своих болельщиков перед домашним матчем с воронежским «Факелом».
6 августа, начиная с 16:00 начнется Latina Party, программа мероприятия будет включать:
– Выступление кавер-группы Latin Rey
– Плейлисты Карраскаля, Медины и Мендеса в чаше стадиона
– Бразильское шоу La Fiesta
– Мате по рецепту Хесуса Медины
– Бесплатное нанесение имен и номеров южноамериканских игроков клуба в фан-шопе
– Тематическую детскую комнату в Семейном секторе и многое другое
Матч ЦСКА – «Факел» состоится в 17:30, армейцам необходима ваша поддержка!
Билеты на матч доступны по ссылке.
Комментарии