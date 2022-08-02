Краснодар — Локомотив прогноз на матч 6 августа РПЛ, прогноз на футбольный матч

После стартовых туров чемпионата обе команды оказались на непривычных для себя местах. Все-таки в прошлом году железнодорожники долгое время претендовали на попадание в тройку сильнейших и лишь в конце чемпионата после ряда неудач опустились на шестое итоговое место. Кубанцы, наоборот, выдали отличный финишный отрезок и смогли занять четвертую строчку, и это без ведущих игроков, которые после зимы покинули стан команды. Первые туры что у одних, что у других выдались сложными, и предстоящий поединок должен показать ближайшие перспективы команд. Одно можно сказать с уверенностью — нас ждет увлекательный матч, который пройдет на стадионе «Краснодар» и начнется в 20:00 по московскому времени.

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«Краснодар»

Все последние годы «Краснодар» радует всех, в том числе и нейтральных болельщиков, своей зрелищной, направленной на атаку, игрой. Таково футбольное кредо владельца команды Сергея Галицкого. Однако этот год дается южанам с трудом. Сначала появилась информация о болезни владельца. Пусть она напрямую не влияет на игру, состояние игроков, но заставляет переживать. Весной последовали санкции в отношении российского футбола, и легионеры один за другим стали покидать клубы. Одной из наиболее пострадавших в этом плане команд стал «Краснодар». Тем не менее сказалась долгая работа Галицкого с собственной футбольной школой. Выходцы из нее заняли вакансии легионеров и смогли достойно финишировать в чемпионате.

Сможет ли такая практика сработать вдолгую, увидим в ближайшее время. Тем более сейчас отовсюду мы слышим про импортозамещение, а в футбольном мире как раз «Краснодар» может стать его олицетворением. Если сравнить состав «быков» годичной давности с сегодняшним, то железное место в основе занимает только вратарь сборной Матвей Сафонов, да опытный Алексей Ионов. На этом все. По первым турам видно, что краснодарцам приходится непросто.

В матче открытия чемпионата черно-зеленые принимали на своем поле, вернувшийся после длительной паузы в элиту, воронежский «Факел». Матч завершился боевой ничьей 2 : 2, хотя все могло быть иначе, забей Джон Кордоба пенальти в конце первого тайма. Во второй игре с московским «Спартаком» все получилось еще хуже. Удаление Александра Черникова в первом тайме у хозяев перевернуло игру и в результате болезненное поражение 1 : 4. В прошлом туре «Краснодар» гостил в Екатеринбурге, где шансы команд расценивались примерно равными. Игра проходила с преимуществом хозяев, но контратаки гостей сказали свое слово, 3 : 1 победа «Краснодара».

«Локомотив» (Москва)

Железнодорожники пытаются развиваться по заветам Ральфа Рангника, который в свое время определил стратегию развития, взяв за пример австрийский «Зальцбург». Правда идею свою он до конца не довел, прельстился работой с «Манчестер Юнайтед», и вряд ли его кто-то за это осудит. А вот «Локомотив» в данный момент оказался с двумя немецкими тренерами во главе с Йозефом Циннбауэром, который до этого возглавлял южноафриканский клуб «Орландо Пайретс». До 1 марта москвичей тренировал Маркус Гисдоль, но он просто покинул клуб. В результате команда перестала бороться за высокие позиции в чемпионате.

Но новый сезон и новая история. Пишут ее другие. Нельзя сказать, что состав сильно ослаб по сравнению с прошлогодним. Серьезной потерей можно считать только переход в «Спартак» польского защитника Мацея Рыбуса. Большие изменения претерпела линия обороны, где игрокам придется сыгрываться. Сильнее стало нападение, где выделяются гвинеец Франсуа Камано и француз Вильсон Изидор. Есть надежда, что пришедший из «Рубина» Иван Игнатьев будет оправдывать авансы, которыми его давно награждают.

При этом «Локомотив» начал сезон с двух ничьих, поражения и пока не впечатлил. В первом туре железнодорожники принимали на своем поле «Нижний Новгород». Имея с середины первого тайма преимущество в одного игрока, у гостей был удален Тимур Сулейманов, выгоды из ситуации хозяева не извлекли. Изидор открыл счет, но во втором тайме нижегородцы его сравняли. В матче второго тура соперник был еще более серьезный — «Ростов», и теперь уже «Локо» остался в меньшинстве и смог сравнять счет в добавленное к матчу время — 2 : 2. В прошлом туре в гостях против чемпиона «Локо» играл на равных до середины второго тайма, а потом футболисты «Зенит» за полчаса забили пять безответных мячей.

Прогноз на матч «Краснодар» — «Локомотив»

Команды играют между собой с момента выхода выхода краснодарцевы в Премьер-лигу в 2011 году. С тех пор соперники провели 25 поединков, преимущество на стороне железнодорожников — 13 побед. Восемь раз верх брали «быки» и четыре матча закончились мирным исходом. Последние пять лет тот, кто выступает в роли хозяина поля не проигрывает, но поможет ли этот факт краснодарцам, узнаем только по окончанию поединка. Результаты последних встреч между командами, включая товарищеские, перед вами.

13.12.2020, «Краснодар» — «Локомотив» — 5 : 0;

04.02.2021, «Локомотив» — «Краснодар» — 1 : 1;

11.02.2021, «Локомотив» — «Краснодар» — 4 : 0;

22.08.2021, «Локомотив» — «Краснодар» — 2 : 1;

04.05.2022, «Краснодар» — «Локомотив» — 1 : 0.

Букмекеры считают шансы команд на победу примерно равными, и все же небольшое преимущество у «Локомотива». «Лига Ставок» на победу гостей предлагает коэффициент 2,55, выигрыш «Краснодара» оценивается коэффициентом 2,70, ничейный результат — 3,65. Очки нужны обеим командам, «Локомотиву» вообще некуда отступать, но «быки» в домашнем поединке не должны проиграть. Нас ждет результативная ничья 1 : 1.

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Прогноз на матч Краснодар – Локомотив