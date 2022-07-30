Альварес забил «Ливерпулю» в Суперкубке Англии через 12 минут после дебюта за «Ман Сити»

Нападающий Хулиан Альварес отметил дебют за «Манчестер Сити» голом.

22-летний аргентинец заменил полузащитника Рияда Мареза на 58-й минуте игры с «Ливерпулем» за Суперкубок Англии. На 70-й минуте он воспользовался отскоком мяча от вратаря мерсисайдцев Адриана Кастильо и отправил мяч в сетку.

Главный судья Крэйг Поусон, проконсультировавшись с видеоассистентом на предмет возможного офсайда в ходе атаки, засчитал взятие ворот.

Альварес стал футболистом «Манчестер Сити» в январе 2022 года, однако до лета выступал за «Ривер Плейт» на правах аренды. С его статистикой можно ознакомиться здесь.

Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Манчестер Сити». 2:1 – Салах реализовал пенальти. Онлайн-трансляция