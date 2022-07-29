Шалимов об 1:3 c «Краснодаром»: «Три стандарта – три гола. Не могу вспомнить у них опасные моменты. На такой мякине проигрываем игру»

Игорь Шалимов прокомментировал поражение от «Краснодара» со счетом 1:3.
– Что у команды не получилось?
– По росту мы превосходили команду соперника. На угловых Сергей Бородин – единственный футболист у них, который мог сыграть. Его опекал наш игрок. И из-под него он забил.
Мы говорим, что задача не самому дать сыграть, а не дать сыграть сопернику. Здесь ошибка.
Ну, и пенальти. Локоть, про локти тоже говорили. Что они ниже нас. То есть они, если голову чуть наклоняют, а ты локоть поднимаешь, это может быть пенальти.
Мы получили, но я не могу вспомнить у них опасные моменты. У нас они были при 0:0, при 0:1, но три стандарта… Тяжело.
Второй пенальти очень сильно осложнил нам жизнь. Три стандарта – три гола. А с игры особо ничего не было.
– Чего не хватало в завершающей стадии?
– У нас моменты, удары, преимущество. У нас хорошая игра была сегодня. Но вот эти индивидуальные ошибки на стандартах рушат все.
Все стараются, играют, игра вроде бы идет. И на такой мякине, скажем так, проигрываем игру.
– Вы заменили Олега Шатова, травма? Насколько серьезно?
– Пока неизвестно. У него был ахилл. То есть он вроде как подлечился, пропустил. Здесь вышел, опять почувствовал ахилл. Сейчас будем смотреть.
– Алексей Каштанов играл с первых минут, забил один гол. Довольны ли его действиями?
– При 0:1 он мог не отдавать Эрику Бикфалви, а пробить в дальний угол. У него хороший удар. Мне кажется, он там неправильное решение принял.
В целом он боролся, бился, момент у него был. И сбрасывал он мячи, и головой он там играл. Хорошую игру провел, – сказал главный тренер «Урала».
«Урал» проиграл три матча подряд с общим счетом 1:8. «Спартак» – следующий соперник