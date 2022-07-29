Шалимов об 1:3 c «Краснодаром»: «Три стандарта – три гола. Не могу вспомнить у них опасные моменты. На такой мякине проигрываем игру»

прокомментировал поражение от со счетом 1:3.

– Что у команды не получилось?

– По росту мы превосходили команду соперника. На угловых – единственный футболист у них, который мог сыграть. Его опекал наш игрок. И из-под него он забил.

Мы говорим, что задача не самому дать сыграть, а не дать сыграть сопернику. Здесь ошибка.

Ну, и пенальти. Локоть, про локти тоже говорили. Что они ниже нас. То есть они, если голову чуть наклоняют, а ты локоть поднимаешь, это может быть пенальти.

Мы получили, но я не могу вспомнить у них опасные моменты. У нас они были при 0:0, при 0:1, но три стандарта… Тяжело.

Второй пенальти очень сильно осложнил нам жизнь. Три стандарта – три гола. А с игры особо ничего не было.

– Чего не хватало в завершающей стадии?

– У нас моменты, удары, преимущество. У нас хорошая игра была сегодня. Но вот эти индивидуальные ошибки на стандартах рушат все.

Все стараются, играют, игра вроде бы идет. И на такой мякине, скажем так, проигрываем игру.

– Вы заменили , травма? Насколько серьезно?

– Пока неизвестно. У него был ахилл. То есть он вроде как подлечился, пропустил. Здесь вышел, опять почувствовал ахилл. Сейчас будем смотреть.

– Алексей Каштанов играл с первых минут, забил один гол. Довольны ли его действиями?

– При 0:1 он мог не отдавать Эрику Бикфалви, а пробить в дальний угол. У него хороший удар. Мне кажется, он там неправильное решение принял.

В целом он боролся, бился, момент у него был. И сбрасывал он мячи, и головой он там играл. Хорошую игру провел, – сказал главный тренер .

«Урал» проиграл три матча подряд с общим счетом 1:8. «Спартак» – следующий соперник