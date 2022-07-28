ПСЖ – Нант 31.07.2022 Суперкубок Франции, прогноз на футбольный матч

В сезоне 2022/2023 французский футбол готовит своим поклонникам немало сюрпризов. В Лиге 1 впервые после сезона 2005/2006 сыграет самая известная команда острова Корсики под названием «Аяччо». Сам сезон на месяц будет прерван зимой в связи с чемпионатом мира в Катаре. А вот начало ознаменуется матчем между ПСЖ и «Нантом» за Суперкубок, который пройдет в Тель-Авиве на стадионе «Блумфилд» 31 июля. Не удивляйтесь, ведь год назад Тель-Авив уже принимал Суперкубок Франции.

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ПСЖ

Предыдущий сезон ПСЖ захочет забыть как страшный сон: переходы Лионеля Месси и Серхио Рамоса принесли море головной боли, в еврокубках команда проиграла в первом же круге «Реалу», ну а с Килианом Мбаппе и попыткой трансфера в тот же «Реал» руководство клуба наломало массу дров. Теперь парижанам надо начинать все в который раз с чистого листа: ушел Анхель ди Мария, ходят слухи о возможном уходе Мауро Икарди (хотя он, невзирая на сложнейшие отношения с Месси, не хочет покидать команду). Из приобретений стоит обратить внимание разве что на Нуну Мендеша из «Спортинга».

Нант

Если у ПСЖ очередной чемпионский титул никаких эмоций не вызывает, кроме сдержанной радости, то у «Нанта» состоялся настоящий прорыв: в минувшем сезоне он завоевал Кубок Франции, победив в финале «Ниццу». С 2015 года в кубках Франции выигрывал почти всегда ПСЖ, кроме 2019 года, когда его по пенальти обыграл «Ренн». Но теперь это история, а «Нанту» предстоят баталии в Лиге Европы. Перед началом нового сезона клуб расстался с двумя игроками в лице Жана-Кевина Огюстена и Роли Перейра.

Прогноз

Вообще в Суперкубке с 2013 по 2020 годы бессменным победителем становился ПСЖ, и лишь год назад «Лилль» прервал его череду побед. Сможет ли «Нант» не дать парижанам опять начать сезон с победы? Узнать примерный расклад нам поможет букмекерская контора Лига Ставок, которая предоставила любезно коэффициенты на этот матч.

А букмекеры убеждены в том, что ПСЖ не может себе позволить очередную осечку и снова запороть сезон. Ведь и начался сезон 2021/2022 для парижан с поражения в Суперкубке… Коэффициент на то, что обладателем Суперкубка станет действующий чемпион Франции, составляет 1.35. Коэффициент на то, что Суперкубок достанется победителю Кубка (то есть «Нанту») – 6.4. Ну и коэффициент на то, что победителя за 90 минут основного времени не выявят – 4.9. Предполагается, что по истечении 90 минут в случае ничьи будет назначена серия 11-метровых.

Немного перейдем к тоталу, комбинируя его с возможным исходом. Победа ПСЖ при тотале больше 1.5 оценивается кэфом 1.4, при тотале больше 2.5 – кэфом 1.61, при тотале больше 3.5 – кэфом 2.27. Ничья с тоталом меньше 1.5 (то есть при счете 0:0) оценивается кэфом 23, ничья при тотале меньше 2.5 (то есть 1:1 или 0:0) – кэфом 7, при тотале больше 1.5 – кэфом 5. На победу «Нанта» с тоталом меньше 1.5 дается кэф 23, с тоталом больше 1.5 – кэф 6.8. В общем, ПСЖ выглядит фаворитом со всех сторон.

На тотал вне зависимости от исхода поединка за Суперкубок предлагаются следующие коэффициенты: кэф 1.36 на тотал больше 2.5, кэф 1.94 на тотал больше 3.5, кэф 2.97 на тотал больше 4.5, кэф 2.74 на тотал меньше 2.5, кэф 1.77 на тотал меньше 3.5 и кэф 1.31 на тотал меньше 4.5. В плане форы предлагается только ставка с форой (-1.5) в пользу ПСЖ с кэфом 1.91 и с форой (+1.5) в пользу «Нанта» с кэфом 1.79.

Просим болельщиков обратить внимание на то, с каким счетом заканчивались предыдущие встречи Суперкубка: в 2013 году – 2:1, в 2014 и 2015 – 2:0, в 2016 – 4:1, в 2017 – 2:1, в 2018 – 4:0, в 2019 и 2020 годах – 2:1, в 2021 – 1:0. Статистика показывает, исход матча решался именно в основное время, а тотал меньше 2.5 проходил всего два раза. Ну и, как следует из статистики, счет 2:1 фиксировался четыре раза.

Рекомендуемая ставка: победа ПСЖ с форой (-1.5) (кэф 1.91)

Ставить просто на победу ПСЖ является не самым лучшим решением, поскольку даже этот клуб уже проигрывает. Предсказать тотал в Суперкубке также невозможно, поскольку отметка в 2.5 может быть не пробита и в третий раз. Но попробуем поставить на то, что ПСЖ не просто выиграет, а с форой (разница в 2 мяча). Возможно, счет 2:0 станет вполне неплохим началом для нового сезона ПСЖ.

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Где смотреть ПСЖ – Нант