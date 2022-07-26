«Ювентус» и Рэмзи расторгли контракт по согласию сторон

Аарон Рэмзи больше не является футболистом «Ювентуса».
Итальянский клуб сообщил о досрочном расторжении контракта с футболистом по обоюдному согласию сторон.
Соглашение должно было действовать до июня 2023 года. Сообщалось, что валлиец готов расторгнуть договор за компенсацию в размере четырех миллионов евро.
Рэмзи не выступал за туринскую команду с октября 2021 года. В сезоне-2021/22 полузащитник сыграл всего три матча в Серии А за «Юве».
Вторую половину прошлого сезона валлиец провел в «Рейнджерс». На его счету 7 матчей в чемпионате Шотландии и 2 гола.