РБ Лейпциг – Бавария 30.07.2022 Суперкубок Германии, прогноз на футбольный матч

Сезон немецкого футбола 2022/2023 открывается Суперкубком Германии, который состоится на газоне стадиона «Ред Булл Арена» в Лейпциге. Бессменный чемпион Бундеслиги в лице «Баварии» против победителя Кубка Германии «Лейпцига». Особый оттенок этому матчу придает тот факт, что с ним для мюнхенцев начнется однозначно новая эпоха. Игра состоится 30 июля 2022 года в 21:30 по московскому времени.

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РБ Лейпциг

У «Лейпцига» начинается шестой сезон в Бундеслиге: в межсезонье лейпцигская команда продала Тайлера Адамса в «Лидс», но при этом сохранила Кристофера Нкунку и Брайана Бробби: стоит отметить, что за Бробби даже бился «Манчестер Юнайтед» Эрика Тен Хаага. Новый сезон может стать поворотным моментом отчасти благодаря выигранному Кубку Германии в конце завершившегося сезона 2021/2022.

Необходимо отметить, что Кубок Германии стал первым трофеем в истории этой лейпцигской команды. «Красным быкам» предоставляется очередной шанс сделать то, что англичане называют «turn the corner», и попытаться сместить баварцев с первого места. Быть вечно вторыми или третьими – сомнительная слава, от которой однажды пострадал «Байер».

Бавария

Как ни хотелось «Баварии» оттянуть этот момент, но она вынуждена была перевернуть очередную страницу своей истории и расстаться с Робертом Левандовским, благодаря которому взяла долгожданный трофей Лиги чемпионов УЕФА в «ковидном сезоне» (что уж говорить про его бомбардирские рекорды и бесчисленные салатницы Бундеслиги, вручаемые чемпионам Германии). Теперь будет он защищать честь «Барселоны», которая за год так и не нашла замену Лионелю Месси.

Впрочем, у баварцев есть шанс не только отстоять чемпионство, но и попытаться что-нибудь еще зацепить на еврокубковой арене. Садио Мане и Маттиас де Лигт открыли счет своим голам в товарищеской игре против «Ди Си Юнайтед» (победа 6:2), а значит, им есть еще к чему стремиться. С учетом подписания Райана Гравенберха «Бавария» потратила 120 млн. евро на трансферы, и такие траты обязаны окупиться победами и на международном уровне (о Бундеслиге молчим).

Прогноз на матч

С игры за Суперкубок открывается футбольный сезон во многих европейских странах. Коэффициенты на события розыгрыша Суперкубка Германии предоставила компания Лига Ставок, и сейчас болельщики узнают, чего ожидать от поединка чемпиона Германии и обладателя Кубка Германии.

Номинально с учетом недавних трансферов, опыта и уровня игроков преимущество опять же будет за «Баварией»: коэффициент 1.94 на ее победу в основное время матча. На победу в Суперкубке «Лейпцига» можно поставить с кэфом 3.6. А на то, что в основное время будет ничья и победителя придется выявлять только в серии пенальти (таков регламент Суперкубка), можно поставить с кэфом 3.9. На первый и второй тайм можно увидеть следующие коэффициенты: победа «Лейпцига» – 3.75 и 3.5 соответственно, ничья – 2.55 и 2.95, победа «Баварии» – 2.38 и 2.19.

Немного о тотале. Предлагаются следующие оптимальные коэффициенты: кэфы 1.44 на тотал больше 2.5 и 2.66 на аналогичный тотал меньше этой отметки; кэфы 1.67 на тотал больше 3.0 и 2.16 на меньше 3.0; кэфы 2.08 на тотал больше 3.5 и 1.73 на меньше 3.5; кэф 2.81 на тотал больше 4.0 и кэф 1.4 на тотал меньше 4.0. С учетом атакующей мощи «Баварии» большой тотал имеет очень и очень хорошие шансы реализоваться на поле.

И под конец пойдет рассуждение о форах. На первый тайм может быть предложена нулевая фора для каждой команды: фора в пользу «Лейпцига» оценивается кэфом 2.41, в пользу «Баварии» – кэфом 1.55. Если речь идет о форе (1), то плюсовая фора для «Лейпцига» оценивается в первом тайме как 1.18, а минусовая для «Баварии» – как 4.5. Нулевая во втором тайме представлена 2.43 в пользу «быков» и 1.54 в пользу мюнхенцев; во втором тайме также есть дробные форы (+0.25) в пользу «Лейпцига» (1.91) и (+0.5) в его же пользу (1.65), а также дробные (-0.25) в пользу баварцев (1.86) и (-0.5) в их же пользу (2.15). Итого нулевая фора в пользу «Лейпцига» – 2.62, в пользу «Баварии» – 1.45.

Рекомендуемая ставка: тотал больше 3.5 (кэф 2.08)

Не столь важно, кто начнет сезон с победы и очередного трофея. Важно то, как проявят себя дебютанты обеих команд: они должны вписаться в игровой рисунок и заложить основу для успешного сезона. А как иначе, если не за счет забитых голов это сделать? Ждем феерической игры двух топовых клубов Бундеслиги, и пусть победит сильнейший.

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Где смотреть РБ Лейпциг – Бавария