Директор «Арсенала» Эду назвал трофеи целью на сезон: «Этот клуб создан для побед»

Технический директор «Арсенала» Эду Гаспар рассчитывает на завоевание трофеев.
– Нам нужно продолжать улучшать команду. Над этим необходимо работать каждый год и становиться все сильнее, сильнее и сильнее. И всегда нужно думать о победах. «Арсенал» создан для того, чтобы побеждать, и поэтому всегда необходимо думать о том, как этого добиться.
– Вы рассчитываете на большее, чем место в топ-4 АПЛ?
– Да, разумеется. Надо быть реалистами, но почему бы мне не признаться, что я хочу снова побеждать? Причем как можно скорее – почему нет?
– Так какая же цель на новый сезон?
– При всем уважении, я не могу думать ни о чем другом, кроме трофеев, – сказал бразилец.