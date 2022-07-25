Директор «Арсенала» Эду назвал трофеи целью на сезон: «Этот клуб создан для побед»

Технический директор рассчитывает на завоевание трофеев.

– Нам нужно продолжать улучшать команду. Над этим необходимо работать каждый год и становиться все сильнее, сильнее и сильнее. И всегда нужно думать о победах. «Арсенал» создан для того, чтобы побеждать, и поэтому всегда необходимо думать о том, как этого добиться.

– Вы рассчитываете на большее, чем место в топ-4 АПЛ?

– Да, разумеется. Надо быть реалистами, но почему бы мне не признаться, что я хочу снова побеждать? Причем как можно скорее – почему нет?

– Так какая же цель на новый сезон?

– При всем уважении, я не могу думать ни о чем другом, кроме трофеев, – сказал бразилец.