Тен Хаг о 2:2 с «Астон Виллой»: «МЮ» доминировал в 1-м тайме, но нельзя после 2:0 все перечеркивать. Усталость не оправдание»

Теги Манчестер Юнайтед Астон Вилла премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) Эрик тен Хаг Футбол

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался после ничьей с «Астон Виллой».

Команды провели товарищеский матч, завершившийся со счетом 2:2.

«Мы много двигались за линией защиты, забили два прекрасных гола и вели 2:0 к перерыву. А затем мы потеряли концентрацию. Возможно, парни устали, но это не оправдание. Они должны играть как следует, но во втором тайме этого видно не было. В первом же мы были действительно хороши.

Я не хочу списывать все на состояние газона или погоду. Дело в концентрации. Мы должны нормально играть в любых условиях.

Футбол – спорт ошибок, но мы должны уменьшить их число. Тем не менее я вижу значительный прогресс за две недели. В первом тайме мы контролировали игру и доминировали, но следует вынести урок из того, что случилось дальше. Нельзя вести 2:0 и затем все перечеркивать. Так я в раздевалке и сказал», – заявил тен Хаг.

У «МЮ» без Роналду 3 победы и ничья в товарищеских матчах, общий счет – 13:4. У Санчо 3 гола в 4 играх

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