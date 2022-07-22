Тен Хаг хочет, чтобы «МЮ» купил форварда: «Это необходимо, если мы хотим успеха»

Эрик тен Хаг считает, что «Манчестер Юнайтед» необходим новый нападающий.

– Насколько важно подписать еще одного форварда?

– Считаю, что это необходимо, если мы хотим добиваться успехов. Нас ждет долгий сезон. Это одна из причин, по которой нам нужен форвард, а еще – количество матчей. Нужно иметь больше вариантов в атаке. Но у нас еще есть время.

Мы подписали Эриксена в полузащиту и очень рады этому. В данный момент я очень доволен игрой полузащиты и атаки. Но при этом я знаю, что в этом сезоне будет много матчей и чемпионат мира, так что нужно больше вариантов.

У нас хорошая команда. Нам нужен хороший состав, чтобы добиться правильного результата в конце сезона, – сказал тренер .