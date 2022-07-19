Мантуан о «Зените»: «Счастлив присоединиться к лучшему клубу России. У команды есть все, чтобы подтвердить статус сильнейшей в стране»

Густаво Мантуан признался, что счастлив присоединиться к , назвав клуб лучшим в России.

– Густаво, добро пожаловать в «Зенит»! Поделитесь вашими эмоциями.

– Эмоции и ожидания самые лучшие! Счастлив присоединиться к лучшему клубу России. Обещаю, что покажу лучшее, на что способен, и буду отдавать все силы на поле в этой футболке.

– О чем подумали, когда узнали о возможности переехать в Россию?

– Когда мой агент рассказал об этом варианте, я был очень взволнован – сразу же сказал, что хочу принять этот вызов, хочу попробовать свои силы в «Зените» и достичь высот вместе с ним. Слава Богу, все удалось, теперь я – игрок «Зенита», и буду доказывать, что достоин быть здесь.

– Какие цели ставите перед собой в петербургском клубе?

– Выиграть все! Кубок и чемпионат России – это самые важные задачи для «Зенита», и у этой команды, с которой я успел познакомиться, есть все, чтобы подтвердить статус сильнейшей в стране.

И я думаю только об этом – завоевать все возможные трофеи во всех турнирах, в которых буду принимать участие.

– Вы – седьмой бразилец в нынешнем составе сине-бело-голубых. Непривычно видеть столько соотечественников в зарубежном клубе?

– Это большое счастье! Бразильцы успешно выступают в Петербурге.

Я знаю обо всех последних достижениях команды, ведь «Зенит» – действующий чемпион, на днях завоевал Суперкубок России.

И мне хочется достойно дополнить и без того потрясающий состав, чтобы помочь ему продолжить победные традиции, – сказал бразильский футболист.

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