Мантуан о «Зените»: «Счастлив присоединиться к лучшему клубу России. У команды есть все, чтобы подтвердить статус сильнейшей в стране»

Густаво Мантуан признался, что счастлив присоединиться к «Зениту», назвав клуб лучшим в России.
– Густаво, добро пожаловать в «Зенит»! Поделитесь вашими эмоциями.
– Эмоции и ожидания самые лучшие! Счастлив присоединиться к лучшему клубу России. Обещаю, что покажу лучшее, на что способен, и буду отдавать все силы на поле в этой футболке.
– О чем подумали, когда узнали о возможности переехать в Россию?
– Когда мой агент рассказал об этом варианте, я был очень взволнован – сразу же сказал, что хочу принять этот вызов, хочу попробовать свои силы в «Зените» и достичь высот вместе с ним. Слава Богу, все удалось, теперь я – игрок «Зенита», и буду доказывать, что достоин быть здесь.
– Какие цели ставите перед собой в петербургском клубе?
– Выиграть все! Кубок и чемпионат России – это самые важные задачи для «Зенита», и у этой команды, с которой я успел познакомиться, есть все, чтобы подтвердить статус сильнейшей в стране.
И я думаю только об этом – завоевать все возможные трофеи во всех турнирах, в которых буду принимать участие.
– Вы – седьмой бразилец в нынешнем составе сине-бело-голубых. Непривычно видеть столько соотечественников в зарубежном клубе?
– Это большое счастье! Бразильцы успешно выступают в Петербурге.
Я знаю обо всех последних достижениях команды, ведь «Зенит» – действующий чемпион, на днях завоевал Суперкубок России.
И мне хочется достойно дополнить и без того потрясающий состав, чтобы помочь ему продолжить победные традиции, – сказал бразильский футболист.
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