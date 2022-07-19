Ветераны «Торпедо» и сборной проведут матч в честь 85-летия со дня рождения Стрельцова

Ветераны «Торпедо» и сборной почтут память Эдуарда Стрельцова.
21 июля будет проведен матч в честь 85-летия со дня рождения бывшего нападающего «Торпедо» и сборной СССР. Игра между ветеранами национальной команды и московского клуба пройдет на стадионе «Спортивный городок «Лужники». Начало – в 13:30.
В матче ветеранов примут участие Ринат Дасаев, Сергей Шавло, Дмитрий Кузнецов, Эрик Яхимович, Андрей Новгородов, Александр Подшивалов, Олег Корнаухов, Олег Ширинбеков и другие экс-футболисты.
Также в программу мероприятия, которое начнется в 10:00, входят сбор ветеранов футбола на Восточной улице у памятника Стрельцову, возложение цветов на могилу футболиста на Ваганьковском кладбище (в 11:00) и посещение «Аллеи славы» в Лужниках (в 12:30).