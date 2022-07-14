Динамо – Ростов 17.07.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В воскресенье, 17 июля, в Москве, на стадионе «ВТБ Арена» встретятся «Динамо» и «Ростов» в рамках стартового 1 тура нового сезона Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 20:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб «Динамо»

«Динамовцы» в прошлом сезоне РПЛ забрали бронзовые медали, хотя долгое время в чемпионате были в гонке за 1 место и провалили концовку сезона и набрали лишь 1 очко в последних 5 матчах. Всего же они набрали 53 очка в 30 матчах, отстав от второго Сочи на 3 балла и на 12 очков от первого «Зенит» и как раз 14 потерянных очков им в последних 5 турах РПЛ не хватило чтобы взять чемпионство. А в последнем туре чемпионата, москвичи в очном матче с «Сочи» за 2-ое место уступили с разгромным счетом (1:5), хотя их устраивала в этом споре за серебро ничья.

«Бело-голубые» в конце мая играли в финале Кубка России со «Спартаком», где уступили в упорной борьбе (1:2) и не забили 11-метровый удар по завершению основного времени матча, в целом показав невзрачную игру и по делу проиграв «красно-белым», те были по спортивному злее в этой встрече.

Московская команда провела в конце июня / начале июля 4 товарищеских поединка, в которых одержала победу трижды. Сначала они учинили разгром «Амкалу» (5:0), после чего взяли вверх над клубом «Ска-Хабаровск» (3:0). Следом была победа также с сухим счетом, но уже «Рубином» (2:0). А в последнем сыгранном матче они вырвали ничью (3:3), сделав камбэк при проигрыше в 3 мяча.

Футбольный клуб «Ростов»

Ростовчане в прошлом сезоне Чемпионата России провели не лучший свой сезон, но все же закрепились в середине таблицы. Они провалили старт чемпионата, где долгое время шли на дне таблицы, но смогли собраться после возвращения в команду Валерия Карпина и подняться с низов на 9-ую строчку по итогу первенства России. Всего же они набрали 38 очков в 30 матчах и при равном количестве баллов со «Спартаком», опередили их в таблице за счет лучших дополнительных показателей. В 4 очках от ростовчан сезон закончил, занявший 7-ое место «Ахмат».

«Ростов» на предсезонке провел 5 матчей, в которых трижды праздновал победу и дважды проиграл. В первой из встреч после окончания прошлого сезона РПЛ, они встречались с ФК «Кубань Холдинг» и с разгромным счетом (5:1) одержали победу над ними. После чего в южном дерби ростовчане уступили «Краснодару» (0:2). 2 следующих поединка «желто-синие» проводили с командами ниже ранга и обыграли их в непростых встречах, а именно с ПФК «Кубань Краснодар», (2:0) и с ФК «Форте Таганрог» (3:2).

Последнюю официальную встречу перед стартом нового сезона РПЛ команда Карпина провела с «Краснодаром», которому вновь уступила, но уже со счетом (1:2) и имела неплохие шансы сравнять счет.

Прогноз на матч «Динамо» – «Ростов»

«Динамо» и «Ростов» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

20.03.22 «Динамо» – «Ростов» 1:1;

23.07.21 «Ростов» – «Динамо» 0:2;

28.11.20 «Ростов» – «Динамо» 4:1;

19.08.20 «Динамо» – «Ростов» 2:0;

23.11.19 «Динамо» – «Ростов» 2:1.

В 5 последних очных встречах команд трижды выигрывали москвичи и лишь 1 раз ростовчане. И в 2 из 3 последних поединках обе команды забивали.

Все же у «Динамо» сейчас более сбалансированный состав и целостная, качественная игра на предсезонке, отсюда и положительные результаты в последних матчах, что не сказать о ростовчанах. Поэтому я отдам предпочтение в этой игре именно хозяевам, тем более что встреча будет при родных трибунах «динамовцев». Но не стоит и сбрасывать со счетов «южан», которые будут биться до последней минуты матча и не дадут так просто себя обыграть, а возможно и выгрызут себе очки. При этом жду голевой игры от обеих команд на старте сезона в виду того, что обе они обладают хорошими исполнителями.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа «Динамо» – 1.84;

Победа «Ростов» – 4.20;

Ничья – 3.70;

Ф1 (0) – 1.44;

Ф2 (1,5) – 1.31;

Обе забьют-да –1.82;

ТБ (2,5) – 1.89.

Вероятный исход: Ф1 (0), Ф2 (1,5), Обе забьют-да, ТБ (2,5).

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Где смотреть Динамо – Ростов