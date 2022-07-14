Степашин предрек «Зениту» чемпионство: «Самый сильный по составу и финансам. Усилились за счет других, ослабив конкуренцию»

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Сергей Степашин считает, что «Зенит» вновь выиграет РПЛ.

– В пятницу стартует чемпионат России. Но после победы «Зенита» в Суперкубке над «Спартаком» многие говорят, что интриги нет.

— Что касается чемпионства, скорее всего, да. Потому что по составу сегодня «Зенит» — самая сильная команда. И по финансовому обеспечению, что там говорить.

Плюс они очень серьезно усилились, правда, за счет других команд РПЛ (это и «Крылья Советов», и особенно «Сочи»), ослабив, на мой взгляд, и конкуренцию.

А что касается борьбы за Кубок, за призовые места, интрига сохраняется. Так что в любом случае мы все ждем старта первенства страны. Тем более оно проходит в год чемпионата мира, где мы, к сожалению, не участвуем. Конечно, нам хотелось бы увидеть и у нас яркий, красивый футбол, – сказал член совета директоров «Динамо».

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