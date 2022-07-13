ЦСКА – Урал 16.07.2022, РПЛ, прогноз на футбольный матч

В субботу, 16 июля, в Москве, на стадионе «ВЭБ Арена» встретятся ЦСКА и «Урал» в рамках стартового 1 тура Чемпионата России по футболу. Поединок начнется в 15:00 по московскому времени.

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Футбольный клуб ЦСКА

«Армейцы» в прошлом сезоне не смогли зацепиться за медали и остановились в двух шагах от них. Не провали концовку чемпионата, они могли побороться и за чемпионство. А так они довольствовались лишь 5-ым место в таблице, набрав 50 очков в 30 сыгранных турах чемпионата РПЛ. В споре за 4 место они уступили «Краснодару», который набрал столько же очков сколько и ЦСКА, но за счет дополнительных показателей заняли позицию выше. А вот от третьего «Динамо» и бронзовых медалей их разделило всего 3 балла.

ЦСКА в этом сезоне будет играть под руководством главного тренера Владимира Федотова, который в прошлом сезоне ФК «Сочи» привел к серебряным медалям, он пришел на смену братьям Березуцким.

Московская команда провела в конце июня и в начале июля 4 товарищеские встречи, в которых добилась лишь одной победы. Сначала «Армейцы» на домашнем поле уступили команде ФНЛ «Велесу» (0:2), не реализовав кучу голевых моментов; следом крупно уступили дома «Зениту» (0:3), где безобразно сыграли в защите и не смогли практически ничего создать в атаке; потом проиграли ФК «Нижний Новгород» (0:2), где пропустили быстрый гол в начале матча, а потом доигрывали второй тайм с 61 минуты в меньшинстве после удаления Мухина.

И ложкой дегтя стала победа в последнем сыгранном матче с «Сочи» (2:1). Москвичи резво начали встречу и уже к 7-ой минуте забили 2 мяча, на который сочинцы смогли ответить лишь 1 раз.

Футбольный клуб «Урал»

Уральцы в прошедшем сезоне Чемпионата России спаслись от вылета из элитного дивизиона, заняв 12-ую строчку в таблице. Всего на 1 балл они набрали больше чем, находившийся в зоне стыковых матчей за право остаться в РПЛ – «Химки». А сохранить прописку им удалось за счет 2-ух важнейших побед в концовке чемпионата: сначала над «Рубином» (3:0), а потом над тульским «Арсеналом» (2:1).

«Урал» положил в свою копилку в прошлом сезоне 33 балла в 30 встречах, столько же набрал и ФК «Нижний Новгород», но оказался на 11-ой строчке за счет лучших дополнительных показателей в таблице. А вот первой шестерки лучших команд РПЛ уральцев отделили 15 баллов.

Екатеринбургская команда в июле провела 3 поединка, в которых ни разу не удалось одержать победу. В первой из встреч на домашнем поле уральцы крупно проиграли «Уфе» (1:4), где резво начали матч и забили первыми, но провалили дальнейший игровой отрезок и к 48 минуте матча пропустили аж 4 мяча.

Следом «Урал» в этот же день провел еще 1 матч с «Уфой», в котором уже удалось сыграть вничью, но уральцы были очень близки к победе и пропустили лишь под занавес игры.

В последней сыгранной контрольной встрече команда из Урала уступила на родной арене «Крылья Советов» (0:3), где провалила 2 тайм, пропустив все 3 мяча в нем.

Прогноз на матч ЦСКА– «Урал»

ЦСКА и «Урал» в последних 5 очных встречах сыграли следующим образом:

03.04.22 ЦСКА – «Урал» 2:2;

17.10.21 «Урал» – ЦСКА 0:1;

13.12.20 ЦСКА – «Урал» 2:2;

03.10.20 «Урал» – ЦСКА 0:2;

29.02.20 ЦСКА – «Урал» 1:1.

В 5 последних очных противостояниях команд ЦСКА ни разу не проигрывал уральцам и дважды взял в верх. При этом в 3 из 5 матчей обе команды забивали. В последнем сыгранном противостоянии они устроили голевую перестрелку в матче, забив каждый по 2 мяча.

«Армейцы» в последней проведенной встрече показали неплохую игру, которая внушает оптимизма, что не сказать о «Урале», который провально провел свой последний матч. Учитывая домашний матч москвичей все же думаю, что на старте РПЛ они заберут 3 очка в копилку, но при этом игра думаю будет непростой и уральцы дадут бой в столичной команде. При этом вряд ли мы увидим большое количество мячей в матче.

Основные рынки, которые предлагает букмекерская контора Лига Ставок на эту игру:

Победа ЦСКА – 1.60;

Победа «Урал» – 5.60;

Ничья – 4.00;

Ф1 (0) – 1.21;

X2 – 2.33;

Ф2 (1,5) – 1.46;

ТМ (3,5) – 1.29.

Вероятный исход: П1, Ф1 (0), Ф2 (1,5), ТМ (3,5).

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Где смотреть ЦСКА – Урал