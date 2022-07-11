У Кайо подозрение на разрыв «крестов». Агент защитника «Краснодара» опровергает это

Защитник Кайо Панталеао мог получить тяжелую травму в матче .

10 июля бразилец не смог доиграть товарищескую встречу с (2:1) до конца из-за повреждения, которым, по сведениям , может оказаться разрыв крестообразных связок.

Точный диагноз станет ясен после того, как спадет отек.

Агент футболиста информацию о разрыве «крестов» не подтвердил.

- Кайо порвал крестообразную связку?

– Это неправда, – сказал Нето Хеновес.

В сезоне-2021/22 Панталеао провел 16 матчей в . Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.