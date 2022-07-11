У Кайо подозрение на разрыв «крестов». Агент защитника «Краснодара» опровергает это

Защитник Кайо Панталеао мог получить тяжелую травму в матче «Краснодара».
10 июля бразилец не смог доиграть товарищескую встречу с «Ростовом» (2:1) до конца из-за повреждения, которым, по сведениям «Спорт-Экспресса», может оказаться разрыв крестообразных связок.
Точный диагноз станет ясен после того, как спадет отек.
Агент футболиста информацию о разрыве «крестов» не подтвердил.
- Кайо порвал крестообразную связку?
– Это неправда, – сказал Нето Хеновес.
В сезоне-2021/22 Панталеао провел 16 матчей в РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.