У Кайо подозрение на разрыв «крестов». Агент защитника «Краснодара» опровергает это

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Защитник Кайо Панталеао мог получить тяжелую травму в матче «Краснодара».

10 июля бразилец не смог доиграть товарищескую встречу с «Ростовом» (2:1) до конца из-за повреждения, которым, по сведениям «Спорт-Экспресса», может оказаться разрыв крестообразных связок.

Точный диагноз станет ясен после того, как спадет отек.

Агент футболиста информацию о разрыве «крестов» не подтвердил.

- Кайо порвал крестообразную связку?

– Это неправда, – сказал Нето Хеновес.

В сезоне-2021/22 Панталеао провел 16 матчей в РПЛ. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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