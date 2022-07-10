Слуцкий об ожиданиях от сезона Первой лиги: «Тревожные. «Рубин» не видит себя гиперфаворитом»

испытывает опасения перед стартом «Рубина» в .

– Какие у вас ожидания от сезона?

– Тревожные. Нас заранее занесли в фавориты, но по существу мы вместе работаем меньше двух недель. Кто-то вышел позже, кто-то в бесконечном ожидании своего трансфера и в уверенности, что он игрок Премьер-лиги, а не Первой лиги.

Это все очень сложные и длительные процессы. Мы сами до конца не можем понять, как они будут взаимодействовать на поле. У нас ушло 14 человек по сравнению с зимними сборами.

Мы точно не видим себя гиперфаворитами. Из стартового состава прошлого сезона остались только Самошников и Бакаев, и то они находятся в диаметрально противоположных позициях.

Каждая контрольная игра дает ответы на одни вопросы и ставит перед нами другие вопросы, – сказал главный тренер .