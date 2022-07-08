«Интер» и «Торино» обсудили Бремера. Туринцы хотят 40 млн евро за защитника

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«Интер» ведет переговоры о трансфере защитника «Торино» Глейсона Бремера.

Как передает журналист Джанлука Ди Марцио, в четверг состоялась первая официальная встреча между представителями клубов.

От миланцев на ней присутствовал спортивный директор Пьеро Аузилио, от туринцев – занимающий аналогичную должность Давиде Ваньятти, а также агент футболиста Паоло Бузардо.

«Торино» хочет получить за 25-летнего бразильца 40 млн евро. «Интер» ради снижения суммы готов включить в сделку кого-то из своих молодых игроков, хавбека Чезаре Казадеи например.

Утверждается, что целью Глейсона является игра в Лиге чемпионов. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

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