«Ювентус» попробует купить Дзаньоло, Кулибали и Миленковича, если продаст де Лигта. Переход Мораты тоже возможен

Трансферная стратегия на это лето зависит от будущего Маттейса де Лигта.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, если защитник будет продан, то туринцы смогут себе позволить приобретение сразу нескольких интересующих их футболистов: защитником Калиду Кулибали ( ) и Николы Миленковича ( ), а также полузащитника Николо Дзаньоло ( ).

Также не исключается попытка вернуть в команду форварда Альваро Морату из .

Сообщалось, что «Бавария» предложила за де Лигта 75 млн евро и бонусы.