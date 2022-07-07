«Ювентус» попробует купить Дзаньоло, Кулибали и Миленковича, если продаст де Лигта. Переход Мораты тоже возможен

Теги Рома Фиорентина Ювентус Атлетико серия А Италия Ла Лига возможные трансферы Наполи Альваро Мората Джанлука Ди Марцио Калиду Кулибали Маттейс де Лигт Николо Дзаньоло Футбол

Трансферная стратегия «Ювентуса» на это лето зависит от будущего Маттейса де Лигта.

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, если защитник будет продан, то туринцы смогут себе позволить приобретение сразу нескольких интересующих их футболистов: защитником Калиду Кулибали («Наполи») и Николы Миленковича («Фиорентина»), а также полузащитника Николо Дзаньоло («Рома»).

Также не исключается попытка вернуть в команду форварда Альваро Морату из «Атлетико».

Сообщалось, что «Бавария» предложила за де Лигта 75 млн евро и бонусы.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные