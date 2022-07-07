«Ювентус» попробует купить Дзаньоло, Кулибали и Миленковича, если продаст де Лигта. Переход Мораты тоже возможен

Трансферная стратегия «Ювентуса» на это лето зависит от будущего Маттейса де Лигта.
По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, если защитник будет продан, то туринцы смогут себе позволить приобретение сразу нескольких интересующих их футболистов: защитником Калиду Кулибали («Наполи») и Николы Миленковича («Фиорентина»), а также полузащитника Николо Дзаньоло («Рома»).
Также не исключается попытка вернуть в команду форварда Альваро Морату из «Атлетико».
Сообщалось, что «Бавария» предложила за де Лигта 75 млн евро и бонусы.