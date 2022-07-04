Луис Фелипе бесплатно перешел в «Бетис» из «Лацио». Контракт – до 2027 года

Защитник Луис Фелипе перешел в «Бетис» на правах свободного агента.

Футболист, контракт которого с истек этим летом, подписал с договор сроком до 2027 года.

Фелипе выступал за «Лацио» с 2016 года. За это время он провел за клуб 144 матча во всех турнирах и забил 2 гола.

Луиса вызывали в сборные Бразилии U20 и U23. В 2022 году Фелипе пригласили в сборную Италии, и 14 июня он дебютировал за команду Роберто Манчини.

Статистику 25-летнего центрального защитника можно изучить по ссылке.