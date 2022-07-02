Генрих Мхитарян: «Мне удавались матчи против «Интера», я забивал и ассистировал. Не терпится сыграть за него»

Полузащитник Генрих Мхитарян прокомментировал переход в «Интер».

«Я в восторге и чувствую себя очень хорошо. Я рад тому, что стал игроком «Интера», и не могу дождаться начала работы с командой и выступлений в футболке этого клуба.

Не знаю почему, но мне удавалось очень хорошо проводить матчи против «Интера». Я забивал, отдавал голевые передачи. Играть против «нерадзурри» было здорово, но теперь мне не терпится играть за них.

Я всегда мечтал о выступлениях в лучших лигах мира. Рад, что уже три года играю в Италии, а теперь перешел в «Интер». Дети смотрят на меня и мечтают об этом же, и я надеюсь быть для них примером», – сказал футболист сборной Армении.

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