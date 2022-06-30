Карпин о контракте с «Ростовом» до 2026-го: «Чувствую себя здесь максимально комфортно»

и прокомментировали продление контрактов с «Ростовом».

«Неоднократно говорил о своем теплом отношении к клубу и городу. Чувствую себя здесь максимально комфортно. Благодарю руководство «Ростова» за доверие, у нас впереди много работы», – сказал главный тренер команды.

«Очень понравилась работа в тренерском штабе «Ростова» в прошлом сезоне. Надеюсь, что продолжим в том же духе. Хочу поблагодарить руководство клуба и Валерия Георгиевича за предоставленную возможность», – заявил Онопко, помощник Карпина.

«Нам было важно, чтобы Валерий Георгиевич и Виктор Савельевич продолжили работу в футбольном клубе «Ростов». Мы подписали соглашения сроком на четыре года.

Уверен, что продолжение нашего сотрудничества принесет пользу клубу в долгосрочной перспективе, а команда будет радовать болельщиков красивой и яркой игрой», – отметил , президент «Ростова».

Карпин и Онопко продлили контракты с «Ростовом» до 2026 года