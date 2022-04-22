Онопко о дружбе с Карпиным: «Выезжали на природу, играли в шахматы, бильярд, домино. Романцев уделял большое внимание этому компоненту»

Виктор Онопко рассказал о дружбе с Валерием Карпиным.
– Сколько лет вашей дружбе с Карпиным? 30?
– Получается так. Зимой-1991/1992 я переехал из Донецка в «Спартак». Валера тоже тогда жил на базе. Там и познакомились, сдружились.
У нас вся команда тесно общалась вне поля, и это потом помогало в игре. Мы выезжали на природу, играли в шахматы, бильярд, домино.
Это был важнейший компонент в формировании новой команды, и Романцев уделял ему большое внимание.
– Валерий Георгиевич в молодости больше по бильярду или домино специализировался?
– Там в основном картежники были: объединялись в команды, рубились. Тогда это модно было. А я нарды, настольный теннис предпочитал.
– Судя по фото из личного архива, в Испании тоже поддерживали отношения?
– Мы со спартаковских времен отпуска проводили вместе и, даже разъехавшись по разным командам, сохранили эту традицию.
Обычно делили каникулы на два этапа: с детьми и без, чтобы полноценно отдохнуть после сезона. Летом собирались где-то в Испании, на Новый год выезжали в другие страны – например, к Юре Никифорову в Голландию. Дед Мороз, елки, подарки – дети счастливы были.
– Как Карпин изменился за 30 лет?
– Совсем не изменился. Такой же активный, эмоциональный, как и 30 лет назад. Только тогда он за себя и партнеров переживал, а сейчас – за своих пацанов.
Теперь Валерий Георгиевич еще и многодетный папа – тем более нужно держать себя в тонусе, некогда расслабляться. И это здорово.
– Вы действительно могли воссоединиться с тренером Карпиным еще в конце нулевых в «Спартаке»?
– Да-да, было такое. Валерий Георгиевич только возглавил «Спартак» главным тренером после Лаудрупа.
Набрал мне, предложил поработать вместе. Тем более у меня уже была лицензия Pro, а у него – еще нет. Нужно было быстро решать, но тогда не сложилось – я не мог нарушить обязательства перед РФС, – сказал тренер «Ростова» и сборной России.