Онопко о дружбе с Карпиным: «Выезжали на природу, играли в шахматы, бильярд, домино. Романцев уделял большое внимание этому компоненту»

рассказал о дружбе с .

– Сколько лет вашей дружбе с Карпиным? 30?

– Получается так. Зимой-1991/1992 я переехал из Донецка в . Валера тоже тогда жил на базе. Там и познакомились, сдружились.

У нас вся команда тесно общалась вне поля, и это потом помогало в игре. Мы выезжали на природу, играли в шахматы, бильярд, домино.

Это был важнейший компонент в формировании новой команды, и Романцев уделял ему большое внимание.

– Валерий Георгиевич в молодости больше по бильярду или домино специализировался?

– Там в основном картежники были: объединялись в команды, рубились. Тогда это модно было. А я нарды, настольный теннис предпочитал.

– Судя по фото из личного архива, в Испании тоже поддерживали отношения?

– Мы со спартаковских времен отпуска проводили вместе и, даже разъехавшись по разным командам, сохранили эту традицию.

Обычно делили каникулы на два этапа: с детьми и без, чтобы полноценно отдохнуть после сезона. Летом собирались где-то в Испании, на Новый год выезжали в другие страны – например, к Юре Никифорову в Голландию. Дед Мороз, елки, подарки – дети счастливы были.

– Как Карпин изменился за 30 лет?

– Совсем не изменился. Такой же активный, эмоциональный, как и 30 лет назад. Только тогда он за себя и партнеров переживал, а сейчас – за своих пацанов.

Теперь Валерий Георгиевич еще и многодетный папа – тем более нужно держать себя в тонусе, некогда расслабляться. И это здорово.

– Вы действительно могли воссоединиться с тренером Карпиным еще в конце нулевых в «Спартаке»?

– Да-да, было такое. Валерий Георгиевич только возглавил «Спартак» главным тренером после Лаудрупа.

Набрал мне, предложил поработать вместе. Тем более у меня уже была лицензия Pro, а у него – еще нет. Нужно было быстро решать, но тогда не сложилось – я не мог нарушить обязательства перед РФС, – сказал тренер и сборной России.