Карпин и Онопко продлили контракты с «Ростовом» до 2026 года

и продолжат работу в тренерском штабе .

Клуб объявил о том, что с главным тренером команды и его помощником контракты продлены до мая 2026 года.

Карпин работал с «Ростовом» с декабря 2017 года по август 2021 года. Он вернулся в клуб в марте 2022-го, в это же время клуб нанял Онопко. Оба специалиста также сотрудничают со сборной России.

В РПЛ-2021/22 ростовчане заняли девятое место. Их первый официальный матч в этом сезоне назначен на 16 июля – против «Динамо» в чемпионате.

Изображение: официальный сайт «Ростова»

Онопко о дружбе с Карпиным: «Выезжали на природу, играли в шахматы, бильярд, домино. Романцев уделял большое внимание этому компоненту»