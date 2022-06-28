Рафа Маркес возглавит вторую команду «Барселоны». У него хорошие отношения с Хави

возвращается в «Барселону» в качестве тренера.

Мексиканец будет назначен на пост главного тренера «Барселоны Б» – второго состава каталонского клуба.

Маркес заменит на этой должности , которому выразил благодарность президент «Барсы» Жоан Лапорта за то, что он взял управление первой командой по ходу сезона.

Бархуан продолжит работу в системе клуба.

В «Барселоне» считают Маркеса идеальным кандидатом на пост тренера второго состава команды, потому что у него хорошие отношения с Хави.

Добавим, что со следующего сезона название команды «Барселоны Б» будет изменено на «Барселона Атлетик». Лапорта уже менял название клуба на «Барселона Атлетик» в 2008 году, вернувшись к названию, установленному в 1970-м.