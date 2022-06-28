Рафа Маркес возглавит вторую команду «Барселоны». У него хорошие отношения с Хави

Рафаэль Маркес возвращается в «Барселону» в качестве тренера.
Мексиканец будет назначен на пост главного тренера «Барселоны Б» – второго состава каталонского клуба.
Маркес заменит на этой должности Серхи Бархуана, которому выразил благодарность президент «Барсы» Жоан Лапорта за то, что он взял управление первой командой по ходу сезона.
Бархуан продолжит работу в системе клуба.
В «Барселоне» считают Маркеса идеальным кандидатом на пост тренера второго состава команды, потому что у него хорошие отношения с Хави.
Добавим, что со следующего сезона название команды «Барселоны Б» будет изменено на «Барселона Атлетик». Лапорта уже менял название клуба на «Барселона Атлетик» в 2008 году, вернувшись к названию, установленному в 1970-м.