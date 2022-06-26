Чеферин о Лиге конференций: «Некоторые умники говорили, что это бесполезный турнир. Моуринью – настоящий гений»

Президент УЕФА высказался о критиках Лиги конференций.

«Некоторые умники говорили, что это бесполезный турнир.

Но потом они увидели финал между «Ромой» и «Фейеноордом», который по уровню был похож на Лигу Европы. Единственное, что они могли критиковать, так это маленький размер стадиона.

Но настоящий гений – это . Он был тронут, когда я заговорил с ним после финала», – заявил в интервью Gazzetta dello Sport.

Итальянский клуб стал первым обладателем трофея в истории.