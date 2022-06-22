Орлов о бразильцах «Зенита»: «Семьи очень довольны жизнью в Петербурге. Алберто и Барриос получили дополнительные 10 дней к отпуску»

заявил, что семьи бразильских футболистов «Зенита» довольны жизнью в Петербурге.

– Появилась информация, что кандидатурой Алберто заинтересовался бразильский «Коринтианс».

– Но он же из Бразилии сюда приехал. Что ему теперь возвращаться обратно? Он же там уже играл. Не знаю, это его личное дело.

Он сегодня, кажется, должен прилететь. Алберто и Барриос получили дополнительные 10 дней к отпуску.

Это связано с тем, что Клаудиньо, и улетели сразу после игры со «Спартаком». Остальные участвовали в последнем туре. То есть на неделю позже.

Им дали еще времени, поэтому они еще не приступили к тренировкам. Это официально известно. Никаких поползновений не было. Кто-то специально раздувает. Это понятно. Всегда про «Зенит» будут раздувать.

– Вы упомянули ситуацию с Барриосом. Велика ли вероятность, что «Зенит» лишиться одновременно нескольких лидеров?

– Это вероятность мала. Некоторые футболисты возвратились. Если надо было уехать, то они уже бы покинули клуб.

ФИФА приняло это решение еще два-три месяца назад. Раз те приехали, то и другие вернутся. Вероятность всегда есть. Но мы сейчас неизвестно на что и куда дуем.

Конечно, все возможно. Но никаких симптомов от них не было. Сейчас в «Зените» об этом не думают. Все знают, что они должны возвратиться. У этих футболистов есть 10 дополнительных дней.

– Может стоит переподписать контракт с футболистами на других условиях, чтобы сохранить легионеров?

– Какая глупость, это очень местечково. Зачем это? Если они захотят, то уедут. Но их устраивают контракты.

Насколько я знаю, их семьи очень довольны жизнью в Петербурге. Условия у них великолепные. Нет никаких движений к этому и намеков на данные разговоры. Вы сейчас опережаете паровоз на 10 километров, – сказал комментатор.