«Енисей» возглавил Горлов. Ранее 34-летний тренер работал со «Знаменем Труда»

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«Енисей» объявил о назначении Артема Горлова новым главным тренером.

34-летний специалист подписал с красноярским клубом 2-летний контракт.

На этой должности Горлов сменил Вадима Гаранина, который сегодня должен возглавить «Сочи».

В минувшем сезоне «Енисей» занял в Олимп-ФНЛ 5-е место и дошел до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

Горлов – воспитанник академии ЦСКА, выступал за молодежную команду армейцев.

Его последним местом работы было «Знамя Труда» из ФНЛ-2. Ранее он также возглавлял латвийские «Даугавпилс», «Ноа Юрмалу», литовскую «Палангу», «Долгопрудный» и «Кубань-2».

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