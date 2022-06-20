«Енисей» возглавил Горлов. Ранее 34-летний тренер работал со «Знаменем Труда»

«Енисей» объявил о назначении Артема Горлова новым главным тренером.
34-летний специалист подписал с красноярским клубом 2-летний контракт.
На этой должности Горлов сменил Вадима Гаранина, который сегодня должен возглавить «Сочи».
В минувшем сезоне «Енисей» занял в Олимп-ФНЛ 5-е место и дошел до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.
Горлов – воспитанник академии ЦСКА, выступал за молодежную команду армейцев.
Его последним местом работы было «Знамя Труда» из ФНЛ-2. Ранее он также возглавлял латвийские «Даугавпилс», «Ноа Юрмалу», литовскую «Палангу», «Долгопрудный» и «Кубань-2».