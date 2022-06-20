«Енисей» возглавил Горлов. Ранее 34-летний тренер работал со «Знаменем Труда»

объявил о назначении Артема Горлова новым главным тренером.

34-летний специалист подписал с красноярским клубом 2-летний контракт.

На этой должности Горлов сменил Вадима Гаранина, который сегодня должен возглавить «Сочи».

В минувшем сезоне «Енисей» занял в 5-е место и дошел до полуфинала БЕТСИТИ Кубка России.

Горлов – воспитанник академии ЦСКА, выступал за молодежную команду армейцев.

Его последним местом работы было из ФНЛ-2. Ранее он также возглавлял латвийские «Даугавпилс», «Ноа Юрмалу», литовскую «Палангу», «Долгопрудный» и «Кубань-2».