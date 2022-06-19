Вратарь «Зенита» Васютин о реакции «Юргордена» после 24 февраля: «Четко дали понять: «Саша с нами как спортсмен, а не представитель «Газпрома»

рассказал, как его поддерживали в Швеции после 24 февраля.

Вратарь выступает на правах аренды за шведский .

– После 24 февраля твоя жизнь в Швеции сильно изменилась?

– Не могу сказать, что сильно… Утром, конечно, все были взбудоражены, все следили за новостями, за статьями из интернета.

С того дня и на протяжении двух недель ко мне каждый день подходили футболисты, персонал – все подходили, спрашивали, как у меня дела, все ли в порядке у меня, у моей семьи, у меня дома. Каждый говорит, что всегда открыт и готов помочь, если нужна помощь.

Да, сначала внимание ко мне было немного повышенное, но оно было абсолютно позитивное и доброе!

– А в профессиональном плане на тебе не сказалось? Просто я слышал, что твое будущее в Стокгольме было под сомнением.

– Кроме эпизода, который я уже описал, ничего такого не происходило.

А по поводу будущего… Мне кто-то прислал статью, где журналист позвонил нашему спортивному директору с формулировкой: «А как вы будете продолжать сотрудничество с Александром, ведь он из «Зенита», а «Зенит» – это «Газпром», а вот мы сейчас тысячу санкций против «Газпрома» введем!»

– Это европейские журналисты?

– Да, это вроде местные, шведские были.

И спортивный директор очень четко дал понять: «Ребята, Саша с нами как спортсмен, а не представитель . Мы знаем его как хорошего человека, отличного вратаря и профессионала. Его будущее будет зависеть только от спортивных составляющих, а не от политических», – заявил Васютин.