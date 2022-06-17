Агент Абрамов о том, что Дзюба в Европе интересен лишь туркам: «В прочих странах запрещено думать по-другому. Там относятся к нам с определенным отвращением»

Агент Владимир Абрамов поделился мнением о будущем экс-форварда «Зенита» .

– Почему форвард так долго не может определиться с клубом? Возможно ли, что Дзюба завысил свои финансовые запросы?

– Нет, он просто знает, сколько он стоит. Или ему кажется, что он это знает. Дзюба не собирается продаваться за 20 копеек. У него вообще-то по жизни все есть. Это его не последние деньги. Он ведет себя правильно.

Дзюба – это футболист, которого если взять, то он даст результат. Игрок сделал паузу, чтобы заинтересованные люди смогли рассмотреть его кандидатуру. В этом смысле Дзюба знает себе цену, его учить не надо. Это человек, который не дергается и не бегает, а спокойно воспринимает и ждет.

– Турция – единственная европейская страна на сегодняшний момент, способная удовлетворить все запросы форварда?

– Дело в том, что в других странах запрещено думать по-другому. Там все относятся к нам с определенным отвращением. Я понимаю, что у Дзюбы украинские корни. Но отношение к нам влияет, а он был всегда нашим.

Не знаю, насколько ему нужна Турция. По-моему, он востребован у нас в стране.

– Возможен ли вариант, что Дзюба останется в России? Если да, то какой клуб может потянуть запросы Артема?

– Во-первых, никто не знает, сколько хочет Артем. Все только делают предположения. Во-вторых, Дзюба – москвич. Он хочет жить в родном городе.

В-третьих, в Москве много клубов. Артем – практичный человек, как и все украинцы. Ошибок он уже не допускает. Он прекрасно понимает, что ему не дадут столько, сколько давал «Зенит». Свою реальную стоимость ему подскажут его люди. Спрос на него есть. Он делает результат. Пока в нем силы есть.

– На какой срок Дзюба может заключить контракт?

– Тут вопрос сложный, на сколько он потянет. На два года, наверное.

Это вопрос. На каких условиях его подписывать? Артем – тяжелый и здоровенный футболист. Если он не в хорошей физической кондиции, то может получить травму. Это причинит клубу большие расходы. Здесь есть риск для всех. Всем стоит подумать над нюансами контракта. Непростой вопрос, очень непростой, – сказал Абрамов.