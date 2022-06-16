«Спартак» отдаст 20-летнего Сунгатулина в аренду «Уралу» с правом выкупа

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Молодой полузащитник «Спартака» Фаниль Сунгатулин продолжит карьеру в «Урале».

Клубы близки к договоренности о переходе 20-летнего хавбека на правах аренды с правом выкупа.

Ранее сообщалось, что красно-белые хотят выручить на продаже капитана «Спартака-2» около 30 млн рублей.

Контракт футболиста со «Спартаком» рассчитан еще на год. «Спартак-2» ранее был закрыт.

Сунгатулин по ходу сезона стал привлекаться к первой команде «Спартака» и провел один матч в РПЛ.

В составе «Спартака-2» Фаниль сыграл 32 матча в Олимп-ФНЛ-2021/22, забил 1 гол и отдал 3 голевые передачи. Подробную статистику хавбека смотрите здесь.

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