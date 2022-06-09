Сын экс-владельца «Ливерпуля» Джиллетта станет мажоритарным акционером «Лиона». Сумма сделки – около 600 млн евро

Сын бывшего владельца станет мажоритарным акционером .

Как сообщает Get French Football News, Фостер Джиллетт – сын Джорджа Джилетта – может достигнуть договоренности с нынешним владельцем клуба в течение недели.

Олас, занимающий пост президента «Лиона» с 1987 года, сохранит эту должность еще на несколько лет. Он лично принимал участие в поиске инвестора после того, как Pathé и IDG Capital объявили, что продадут принадлежащие им 20% акций клуба.

Сумма сделки может составить около 600 миллионов евро. Предложение Джиллетта превосходит предложения трех других американских инвесторов, один из которых – совладелец «Кристал Пэлас» Джон Текстор.

Более 300 миллионов евро пойдут на вышеупомянутые 20% акций, также будет выкуплена часть акций самого Оласа. Также будет предусмотрено немедленное вливание капитала в размере 100 миллионов евро.

Скорее всего, Олас останется в клубе на 3 сезона. Джиллетт, занимавший пост директора «Ливерпуля», когда его отец владел английским клубом, будет участвовать в принятии решений и иметь часть своей команды на местах.

Ожидается, что о сделке официально объявят в течение 10 дней, когда будут улажены окончательные детали.