«Ливерпуль» объявил об уходе Ориги: «Спасибо за 8 лет службы, легенда». Кариус тоже покинул клуб

и покидают «Ливерпуль».

Мерсисайдцы объявили, что 27-летний форвард и 28-летний вратарь уйдут из клуба по истечении срока контрактов.

Также из «Ливерпуля» уходят хавбеки и .

Клуб из Ливерпуля посвятил уходу Ориги отдельный пост в твиттере: «Спасибо за невероятные восемь лет службы и за то, что оставили нам так много особых воспоминаний. Дивок Ориги, легенда .

Ориги забил 41 гол в 175 матчах за клуб, в том числе оформив дубль в полуфинале Лиги чемпионов-2018/19 с «Барселоной» (4:0) и забив «Тоттенхэму» (2:0) в финале.

Кариус перешел в «Ливерпуль» из «Майнца» летом 2016 года и провел 49 игр в течение первых двух сезонов в команде. Он дважды уходил в аренду – в «Бешикташ» и в «Унион Берлин».