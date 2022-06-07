Бельгия — Польша, прогноз на матч 8 июня Лига Наций, прогноз на футбольный матч

В среду, 8 июня, сборная Бельгии на своем поле примет Польшу в рамках 2-го тура группового этапа Лиги Наций УЕФА. Встреча пройдет в Брюсселе на стадионе Короля Бодуэна и начнется в 21:45 по московскому времени.

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Сборная Бельгии

В стартовом матче Лиги Наций бельгийцы на своем поле достаточно неожиданно уступили Нидерландам с крупным счетом — 1:4. Причем гол престижа хозяева сумели забить только в компенсированное время.

Впрочем, главный тренер бельгийцев Роберто Мартинес объяснил неудачу тем, что его команда через игры Лиги Наций уже готовится к чемпионату мира в Катаре, и дает шанс новым игрокам проявить себя. Таким образом, испанский специалист практически дал понять, что Бельгия не ставит перед собой задачу непременно выиграть Лигу Наций. Главное — максимально плодотворно подготовиться к играм в Катаре.

Отпечаток на откровенно провальную игру бельгийцев наверняка отложил и тот факт, что некоторые ключевые игроки сборной поменяют или планируют поменять клубы, и себя больше думают о своем трудоустройстве. Так, Аксель Витцель покидает дортмундскую «Боруссию», которая не стала предлагать ему новый контракт, и по слухам продолжит карьеру в МЛС.

Также в подвисшем состоянии находится и главная атакующая ударная сила Бельгии Ромелу Лукаку. Игрок недоволен своим положением в «Челси» и мечтает вернуться в миланский «Интер». Помимо этого Лукаку в матче с Нидерландами еще и получил травму и был вынужден покинуть поле уже на 27-й минуте.

Еще одна серьезная проблема Мартинеса — форма Эдена Азара. Лидер сборной только-только восстановился после тяжелой травмы и получил в матче с Нидерландами 45 минут игрового времени. Отведенный тайм получился для игрока мадридского «Реала» неубедительным, но Мартинес поддержал своего капитана, заявив, что верит в игрока и что он сможет восстановить былую форму к ноябрю.

Сборная Польши

Поляки, воодушевленные выходом на чемпионат мира через стыковые матчи, удачно начали и новый розыгрыш Лиги Наций, обыграв на своем поле Уэльс (2:1). По ходу встречи хозяева уступали 0:1, но втором тайме благодаря голам Якуба Каминского и Кароля Свидерски добыли три очка. Правда, Уэльс явно думал только о предстоящем стыковом матче против Украины за право поехать на чемпионат мира и выставил на игру в Вроцлаве по сути второй состав.

У поляков тоже есть игроки, которые не определились со своим клубным будущим. Причем, касается это главной звезды сборной — Роберта Левандовски, который заявил о желании уйти из мюнхенской «Баварии» несмотря на действующий еще год контракт. Чемпион Германии не торопится отпускать своего лучшего бомбардира, и ситуация грозит перерасти в конфликт.

Также не определился где продолжит карьеру еще один из лидеров польской сборной хорошо знакомый российским болельщикам Гжегож Крыховяк. По слухам полузащитник намерен вернуться в «Краснодар».

Стоит отметить тот факт, что Польша под руководством своего нового главного тренера Чеслава Михневича еще не проигрывала: в трех последних матчах поляки сыграли вничью с Шотландией (1:1), обыграли Швецию (2:0) в финальном стыковом матче за право выступить в Катаре, и победили Уэльс. Наверняка тренер захочет продолжить приятную для себя серию и дальше, тем более, что у соперника, хоть и более сильного, сейчас есть явные игровые проблемы.

Прогноз на матч Бельгия — Польша

Букмекерская контора Лига Ставок считает фаворитом встречи хозяев — на победу хозяев можно поставить с коэффициентом 1,71. Успех гостей оценивается в 5,20, а ничейный исход — в 3,95.

Букмекеры с осторожностью прогнозируют насколько результативной получится игра, ТМ 2,5 и ТБ 2,5 котируются практически одинаково — 1,93 и 1,88 соответственно.

С учетом мастерства исполнителей в атакующих линиях обеих сборных вполне резонно ожидать, что команды обменяются голами — на «Обе забьют» можно поставить с коэффициентом 1,88.

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