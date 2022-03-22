«Ньюкасл» работает над переходом Кепы из «Челси». Лено и Хендерсон тоже в шорт-листе

В могут оказаться Кепа Аррисабалага, Дин Хендерсон или Бернд Лено.

Английский клуб хочет усилить позицию вратаря, купив конкурента для 33-летнего Мартина Дубравки.

«Ньюкасл» уже работает над трансфером Кепы из . В шорт-лист также входят Дин Хендерсон ( ), Бернд Лено ( ) и Сэм Джонстон ( ).

«Ньюкасл» хотел арендовать Хендерсона в январе, но в этом случае Дубравка должен был отправиться в «Ман Юнайтед» в качестве дублера для Давида Де Хеа. Словак не хотел выполнять такую роль в команде. Хендерсон намерен сменить клуб летом, так как «МЮ» совсем не дает ему шансов.

У «Ньюкасла» есть деньги на трансфер, однако клуб не хочет тратить слишком много.